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Galaxy Note serisinin son telefonu Note8 dikkatleri üzerine çekiyor

- Galaxy Note serisinin son telefonu Note8, serinin en büyük ekranına sahip olmasının yanı sıra ön ve arka kısmının Gorilla Glass 5 camdan oluşması ve alüminyum çerçevesi ile son derece şık bir görünüm sunuyor

Galaxy Note serisinin son telefonu Note8 dikkatleri üzerine çekiyor

İSTANBUL (AA) - Samsung'un 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğü, telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren Galaxy Note serisi çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bırakmayı başardı.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğünde tüm ezberleri bozan teknik özellikleri ve akıllı telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren S Pen akıllı kalemi sayesinde kısa sürede bir fenomene dönüşen Galaxy Note serisi, çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bıraktı.

2011 yılının eylül ayında Berlin’de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektriği fuarı olan IFA’da Samsung Galaxy Note ilk kez gün yüzüne çıktı.

5.3 inçlik ekrana sahip olan ilk Galaxy Note'un ekran boyutuyla karşılaşan teknoloji meraklıları, Galaxy Note için telefon ve tablet kelimelerinin birleşiminden oluşan "phablet" terimini kullanmaya başladı.

Super AMOLED teknolojisi sayesinde canlı bir görüntü sunan ekran, büyüklüğüne rağmen HD çözünürlüğü destekliyordu. Galaxy Note ile birlikte hayranlıkla karşılanan bir diğer yenilik ise S Pen oldu.

Kullanıcılar Quick Memo uygulaması sayesinde S Pen'i kullanarak el yazılarıyla not alabiliyor, bu notlara sesli mesaj ya da ekran görüntüsü de ekleyebiliyordu.


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