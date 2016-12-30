Galericilerin ÖTV kararı piyasayı canlandırdı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de Otokent Galericiler Sitesi yönetimince ÖTV kaynaklı fiyat artışının ikinci el otomobillere yıl sonuna kadar yansıtılmaması yönünde alınan karar, satışları büyük oranda artırdı.

İzmir'de 400 iş yerinde 2 binden fazla esnafı buluşturan Otokent Galericiler Sitesi, yaklaşık 1 ay önce otomobilde ÖTV artış oranlarıyla ilgili yapılan değişiklikten sonra kampanya başlattı. Site esnafının, ÖTV kaynaklı fiyat artışının ikinci el otomobillere yıl sonuna kadar yansıtılmaması yönünde aldığı karar, piyasayı canlandırdı.

Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyesinde trafik tescil bürosu, noter, banka gibi araç alım satım işlemlerinde gerekli hizmet noktalarını barındıran Otokent'in sadece İzmir'den değil, çevre illerden de ilgi gördüğünü belirtti.

Geçen ay ÖTV oranlarda değişiklik yapıldığını hatırlatan Demir, kurdaki artış nedeniyle durgun olan otomobil piyasasının bu değişiklikten olumsuz etkilenmemesi için kampanya başlattıklarını söyledi.

Sıfır otomobillerde ÖTV kaynaklı fiyat artışının ülke genelinde ikinci ele de yansıdığını ancak piyasadaki durgunluğu kırmak için galericiler sitesi olarak bu artışı yansıtmama kararı aldıklarını dile getiren Demir, "Durgun olan piyasayı canlandırmak için bu artışı yansıtmayacağız yıl sonuna kadar dedik. O günden sonra 6 bin 950 araç satışı oldu. Satışlar, bir önceki aya göre yüzde 60 arttı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararı aldıktan sonra 40-70 bin lira arasındaki araçların yüzde 80'inin satıldığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Fiyatların yılbaşından sonra lüks arabalarda aşağı yukarı 24-27,5 bin lira, daha düşük araçlarda 3-4 bin lira fark etmesi bekleniyor. Son günler. Yılın son gününe kadar 'acaba daha düşük fiyata araç alabilir miyiz' diye düşünenler araçlarını alıyor. Site içindeki noter önündeki kalabalık da bunu gösteriyor. Şimdi araç alanlar zamsız aldı."

Demir, ilgi gören kampanyayı yeni yılda da sürdürmek için esnafla görüşeceğini söyledi.

Site esnafından Seyhat Kaysal da kampanya sayesinde satışların artığını anlattı.