Gaming İstanbul 2018 Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul 2018 (GIST 2018), İstanbul Kongre Merkezi'nde açıldı.

GL Events'ın düzenlediği Gaming İstanbul 2018 Fuarı, "dünya devi" oyun şirketlerinin stantları, ödüllü oyun ve cosplay turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro oyun alanının yanı sıra oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve halihazırda sektörde çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar için İstanbul Kongre Merkezi'nin önüne gelen gençler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, cosplayer ve yeni oyunlara büyük ilgi gösterdi.

Fuar kapsamında on binlerce lira ödüllü turnuvalar düzenlenirken, ziyaretçiler, milyonlarca oyuncuya sahip Far Cry 5’i piyasaya çıkmadan bir ay önce Gaming İstanbul'daki Ubisoft standında oynama imkanı da buldu.



- "Türkiye’deki kadın mobil oyuncu sayısı erkeklerden yüksek"



Fuara ilişkin bilgi veren Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek, Türkiye’deki kadın mobil oyuncu sayısının erkeklerden yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanılanın aksine oyunlar, ülkemizde her kesim tarafından tutuluyor. 30 milyondan fazla oyuncunun olduğu, 13 milyon kişinin oyunlarda para harcadığı bir ülkeyiz. Gaming İstanbul olarak daha önceki yıllarda yüzde 28'lik kadın katılımcı oranıyla dünyadaki benzer fuarlar arasından ayrıldık, hatta bu dünyanın hiçbir oyun fuarında olmayan bir istatistik... Gaming İstanbul, çocuk ve retro oyun alanlarıyla her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Gençleri, anne babaları, çocukları, aileleri, kısaca herkesi oyuna davet ediyoruz."

Eryürek, Türkiye'deki oyun pazarının geçen yıl 750 milyon dolar büyüklüğü aştığını, bu yıl yüzde 15 büyüme beklendiğini bildirdi.

Pazarda 30 milyondan fazla oyuncu bulunduğunu belirten Eryürek, "Bir sabah uyandık ve 30 milyon oyuncumuz olmadı. Türkiye'de oyuna yönelik ciddi bir ilgi var. Üstelik bu ilgi sadece oyun başında geçen zamanla kısıtlı değil, bir yandan oyun da üretiyoruz." şeklinde konuştu.



- Vestel, Gaming İstanbul 2018'de



Verilen bilgiye göre, eğlence pazarları içerisinde Hollywood ve film sektörünü büyüklük açısından geride bırakan bilgisayar oyunları, büyümesini sürdürüyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da en hareketli oyun pazarlarından birisine sahip olan Türkiye de genç nüfusuyla çok sayıda oyuncuya ev sahipliği yapmanın yanı sıra yerli oyun şirketlerinin artışıyla da büyümesine devam ediyor.

Yatırım almamış, belli bir büyüklüğün altındaki bağımsız oyun şirketlerine özel bir destek veren Gaming İstanbul'da, net geliri 50 bin liranın altında olan 32 oyun yapımcısına, kendilerine ait orijinal içerikleri tanıtabilmek için ücretsiz stant başta olmak üzere çeşitli destekler verildi.

Fuardaki "Pitch&Match" etkinliği, profesyonelleri birbiriyle tanıştırarak iş ağlarını genişletmelerini sağlarken, bağımsız oyun şirketlerinin yatırımcı arayışları da Gaming İstanbul'da sonlanıyor. Fuarda iş dünyasına yönelik B2B etkinliklerinin son gününde, Türk oyun basınının bir araya gelerek oluşturduğu GoodGamers yer alacak. 4 Şubat Pazar günü "GoodGamers Sunday" başlığı altında yapılacak konferanslar, Türkçe olarak gerçekleştirilecek.

Bu arada, GIST 2018'e katılan Vestel de, fuarda oyunseverleri eğlendiriyor. Vestel, stant alanına gelen tüm ziyaretçilere etkinlik boyunca TV'de yüzde 10, beyaz eşyada yüzde 15, küçük ev aletlerinde yüzde 25, telefon ve tabletlerde yüzde 10 ve telefon aksesuarlarında yüzde 20 indirim çeki hediye edecek.

Fuara katılım sağlayan firmalar arasında Vestel'in yanı sıra Ubisoft, Pearl Abyss, Türk Telekom, Garanti Bankası, Media Markt, ByNoGame, Param, Nvidia, Xbox, Playstation, Epin, Monster Energy, Redbull, Vestel, Papara, Game Satış, Adore Mobilya, Seti Medya, Ewaapro, Xdrive, Oyungezer, Proud Dinasours, GearBest, Beluga Global, Codemodeon, Binary Games, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech de bulunuyor.

Fuar, 4 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.