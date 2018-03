ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gana'nın, sadece Afrika için değil Türkiye için de özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "İş dünyamızın temsilcilerini Gana'da ve Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya çağırıyoruz, teşvik ediyoruz." dedi.

Tüfenkci, Swiss Hotel'de düzenlenen, "Gana Milli Günü Resepsiyonu"na katıldı.

Gana'nın bağımsızlığının 61. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüfenkci, 1957'de bağımsızlığını kazanarak özgürlüğüne kavuşan ülkenin, diğer Afrika ülkeleri için ilham kaynağı olduğunu söyledi. Tüfenkci, Gana'nın özgün geçmişi, ekonomik potansiyeli, demokrasi geleneği ve reformlarıyla model olduğunu, zengin tarihi, mevcut başarı ve kazanımlarıyla, Afrika'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığına işaret etti.

Tüfenkci, Gana'nın, sadece Afrika için değil Türkiye için de özel bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, ülkeler arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ve halklar arasındaki mesafenin kısaldığını kaydetti. Türk milletinin, tarih boyunca Afrika milletlerine karşı, her daim samimi ve karşılıksız muhabbet hisleri beslediğini dile getiren Tüfenkci, "En samimi arzumuz ve temennimiz, Afrika'nın her şeyden evvel Afrika halklarının mutluluğu, huzuru ve refahı için bir fırsatlar kıtasına dönüşmesidir. Afrika ile birlikte çalışmayı, birlikte kazanmayı arzu ediyoruz. İş dünyamızın temsilcilerini Gana'da ve Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya çağırıyoruz, teşvik ediyoruz." diye konuştu.

- Ganalı 520 öğrenciye burs

Tüfenkci, Gana'nın kendine has özellikleriyle önemli bir yatırım ortamı sunduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini anlattı. Türk Hava Yolları'nın, Akra'ya haftada 7 sefer düzenlediğine değinen Tüfenkci, bu seferlerin ekonomik ilişkilerin farklı boyutlara taşınmasına imkan sağladığını söyledi.

Ülkeler arasında kültür elçisi vazifesi gören Ganalı öğrencilerin, Türkiye'de çeşitli alanlarda eğitim almalarından memnun olduklarını belirten Tüfenkci, "Hükümetimiz 1992 yılından bu yana, 33'ü bu akademik yıl içinde olmak üzere, 520 Ganalı öğrenciye burs sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde de burs verilmeye devam edilecek ve bu sayının arttırılmasına gayret edilecektir." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da karşılaştığı darbe girişimini hatırlatarak, darbecilerin bugün hukuk önünde hesap verdiğini belirtti. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil Afrika ülkeleri için de tehlike olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, Gana'dan FETÖ okullarının kapatılması ve bu yapılanmaya son verme noktasındaki çalışmalarının hızlandırılmasını istediklerini ve beklediklerini kaydetti.