GAP çiftçisinin kuraklık endişesi

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden, GAP'ın başkenti konumundaki Şanlıurfa'da, sonbahar ve kış aylarında istenilen yağışın gerçekleşmemesi hububat üreticilerini endişelendiriyor.

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada bulunan Şanlıurfa, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekarlık alanda hububat tarımının yapıldığı Şanlıurfa'da, sonbaharın kurak geçmesi ve kış aylarında da hala istenilen yağışların düşmemesi çiftçileri endişelendirmeye başladı.



Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, geçen yıllara nazaran bu yılın kurak geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde yeterli yağışın olmaması durumunda hububatta verimin düşebileceğini söyledi.

Çullu, yağışların düzenli olmaması halinde çiftçilerin sıkıntı yaşayacağını ifade ederek, "Özellikle insanların doğayı tahrip etmesi sonucu yaşanan küresel ısınma ile dönemsel kuraklıklar, yağışların zamanını ve dengesini şaşırttı. Bu da zaman zaman hiç beklenmeyen iklimsel hareketliliklere neden olmakta. Bizim GAP alanı, Türkiye'de farklı bir iklime sahip olması nedeniyle daha çok etkilenen yerler arasında bulunmakta." dedi.

Bölgede GAP sayesinde 500-600 bin hektar alanda sulu tarım, bu alanın 3-4 katı kadar alanda da kuru tarım yapıldığını dile getiren Çullu, şöyle devam etti:

"Buradaki çiftçilerimiz kaderi yağışlara bağlı. Kurak geçen 2014 yılında önemli zararlar meydana geldi. 2015 yılı çok iyi geçti. 2016-2017 yılı ekim sezonunda ise uzun kuraklık yaşandı. Hububat eken çiftçiler neredeyse ürünlerini sökme aşamasına gelmişti ama sonlara doğru yağışların başlaması ürünlerini kurtarmıştı. Bu yıl da yağışlar normalin çok altında gidiyor. Önümüzdeki dönemlerde düzenli bir yağış olmaması halinde çiftçilerimiz ve ürünlerimiz risk altına girecek. Önümüzdeki dönemlerde yağışın olacağını söylemek çok zor. Ümidimiz ocak, şubat, mart ve nisan aylarında. Düzenli yağış olursa bölgemizde risk altına olan yerler kurtarır diye düşünüyorum. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin tarafında mevsimin çok çok altına bu yılki yağışlar. Ekinlerde sararmalar başladı."

- "Mümkün olduğu kadar işlemesiz tarım yapalım"

Gelecekte kurak bölgelerde bir damla suyun dahi çok önem kazanacağını belirten Çullu, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak diyoruz ki arazilerde mümkün olduğu kadar işlemesiz tarım yapalım. Anıza ekim yapalım ya da su hasadı yaparak tarım yapalım. Bu konuda birçok araştırma var. Çiftçilerimiz ziraat fakültelerine uğrarsa bunlarla ilgili çok detaylı bilgiler veriyoruz. Bu konularla ilgili çok sayıda konferans ve panel de düzenlenmekte. Çiftçilerimiz tamamen yağışlara bağlı. Bu nedenle bölgede ürün desenine dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu daha az isteyen ürün desenleri tercih edilmeli."

Ulubağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Çini, geçen yıl mısır, bu yıl buğday ektiğini ifade ederek, yağışın olmaması nedeniyle ürünün risk altında olduğunu söyledi.

Geçen yıla göre bu yılın çok kurak geçtiğini anlatan Çini, "Geçen yıl yağışlar iyiydi. Yağışlar verime çok güzel yansıdı. Bu yıl yağış yok ama buna rağmen 300 dönümlük bir alanda buğday ektik. Yağmurun yağması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede çiftçilik yapan Ahmet Demir ise bir süre önce ektiği tarlasındaki ürünü, yağış olmaması halinde sökmeyi planladığını kaydetti.