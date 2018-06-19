GAP için yeni eylem planı müjdesi

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgede sanayi odaklı üçüncü eylem planı için taslak çalışmalarının başladığını belirterek, "Özellikle sulamayla oluşan potansiyelin katma değerinin artırılması, potansiyelin daha iyi yönetilmesi ve bundan daha fazla gelir elde edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım hamlesi olan GAP'ta, yeni plan ve aşamalara geçme hazırlığında olduklarını söyledi.

Bölgede, sulamadan enerjiye ve organik tarıma kadar birçok alanda devasa projelerin faaliyete geçirildiğini ifade eden Karahocagil, geçmişte hazırlanan iki eylem planı sayesinde Güneydoğu'nun önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Karahocagil, milli bütçeyle hazırlanan GAP'a yönelik yatırımların, aynı zamanda iktidarların bölgeye verdiği önemin de göstergesi olduğunu belirtti.

Eskiden de çok iddialı projeler açıklandığını ancak uygulamaya konulamadığını aktaran Karahocagil, GAP'ta ise bu durumun tersinin birinci ve ikinci eylem planlarının sahaya ve insan refahına yansıtılmasıyla görüldüğünü söyledi.

Karahocagil, yeni Türkiye'nin inşa sürecinde GAP'ın da yeniden gözden geçirildiğine dikkati çekerek, bölgenin ulaştığı düzeyi daha da ileriye taşıyabilmek için yeni hamlelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

- "Refahı yönetmek istiyoruz"

Güneydoğu'nun son yıllarda uygulanan hibe ve teşviklerle aldığı yatırımı daha fazla katma değere dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Yeni eylem planının taslak çalışmaları sürüyor. Bölgemizde aslında birinci eylem planı altyapı yatırımlarını kapsıyordu. Özellikle sulama altyapısı işi için çok ciddi ödenekler ayrılarak önemli çalışmalar yapıldı. Hemen hemen verimli olan her sulama projesine de girildi. Şu anda birçoğu bitti ancak az da olsa inşaatı devam eden bölgeler var. İkinci eylem planımızda biraz daha bölgedeki şehirlerde yaşanabilirlik oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptık. Bizim idare olarak kent içi ulaşım gibi projelerimiz oldu. Üçüncü eylem planımızda biraz daha sanayiyi düşüneceğiz. Özellikle sulamayla oluşan potansiyelin katma değerinin artırılması, potansiyelin daha iyi yönetilmesi ve bundan daha fazla gelir elde edilmesini hedefliyoruz. Özellikle 'Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi sulamanın yoğun olduğu yerlerde doğacak olan refahı iyi yönetmek' diye de isimlendirebiliriz bunu. Gayemiz özellikle bunu sağlamaya yönelik olacaktır."

Karahocagil, yeni dönemde bölgede üretilen ürünü işleyip, tüketiciye sunmayı planladıklarını, bu kapsamda işleme tesislerinin kurulumuna teşvik ve destek sağlayacaklarını bildirdi.

Bölgede sulamayla ürün çeşitliliğinin de arttığını ifade eden Karahocagil, ürünlerin farklı kullanımlarını sağlamak için de çalışmalar yapacaklarını anlattı.

- "GAP olarak yalnız değiliz"

Karahocagil, GAP örnek alınarak uygulamaya konulan diğer büyük projeler için de yeni yatırım hamlelerinin planlandığını belirtti.

GAP'ın artık bilgi ve tecrübelerini Türkiye'nin diğer benzer büyük projeleriyle paylaştığına dikkati çeken Karahocagil, şunları kaydetti:

"GAP olarak yalnız değiliz. Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi de var. Bunlarda da aynı GAP gibi çalışmalar yapıyor. İnşallah artık dördümüz beraber çalışmaya başlıyoruz. Bu sene bizim üçüncü diğerlerinin ikinci eylem planları olacak."

Ülke genelinde huzura ve bütünleşmeye katkı sağlayacak önemli projelerin yürütüldüğünü vurgulayan Karahocagil, söz konusu farklı bölgelerdeki yatırımların da birbirini destekler mahiyette olduğuna işaret etti.

Karahocagil, yeni dönemde daha önce var olan, kapasiteyi artıran çalışmaların yanında organik tarım, yenilenebilir enerji, kültür turizmi, yeşil büyüme gibi değer boyutu olan sektörlere yönelik yatırımların süreceğini dile getirdi.