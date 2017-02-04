GAP sosyal projelere yöneliyor

ŞANLIURFA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bundan sonraki süreçte GAP BKİ Başkanlığımız ağırlıklı olarak sosyal projeler üzerinde çalışacak." dedi.

Bakan Elvan, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil'i ziyaret etti.

Karahocagil ile bir süre sohbet eden Elvan, daha sonra GAP BKİ Toplantı Salonunda GAP'a ilişkin hazırlanan ve yaklaşık iki saat süren brifing aldı.

Elvan, brifing çıkışı yaptığı açıklamada, "Bundan sonra nasıl bir yol haritasına sahip olduklarını dinledik. Bu yönde Kalkınma Bakanı olarak benim mevcut işleyen sistemde uygulanan politikalarda bazı ufak tefek değişikliklere gitmeleri gerektiği konusunda telkinlerim oldu. Bundan sonraki süreçte GAP BKİ Başkanlığımız ağırlıklı olarak sosyal projeler üzerinde çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Elvan'a ziyaretinde Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda bürokrat da eşlik etti.