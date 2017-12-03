"GAP'ın üretim gücü katma değere dönüşmeli"

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgede sulama imkanlarının artması sonucu oluşan üretim gücünün katma değere dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede girişimciliği ve yenilikçiliği artıracak çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla bölgeye hükümet tarafından son yıllarda sağlanan imkanların meyve vermeye başladığını söyledi.

Bölge kentlerinde yapılan yatırımların kısa süre içinde ciddi bir üretim gücünün oluşmasına katkı sağladığını anlatan Karahocagil, bu gücü en iyi şekilde yönetmek için projeler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine işaret eden Karahocagil, bu hedefler çerçevesinde bölge ihracatının 20 milyar dolara çıkarılmasına çalışıldığını bildirdi. Karahocagil, şöyle devam etti:

"2023'te 500 milyar dolarlık bir ülke ihracatı hedefleniyor. Bu kapsamda bizim bölgeden de 50 milyar dolarlık bir ihracat yapılması gerektiğini düşünüyoruz ama kısa vadede hızlı bir şekilde 20 milyar dolarları bulmamız lazım. Bizim de hem üretim gücümüzü artırmamız lazım hem de katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım ki bu rakamları yakalayabilelim. Girişimcilik ve yenilikçilikle yeni bir bakış açısı ve yeni bir vizyon yeni bir örgütlenme gibi mutlak suretle yeni bir şeyler yapmamız lazım. Bu çerçevede TÜBİTAK'ın desteğini aldık. Kurum bölgedeki yatırımlara ilişkin bir araştırma yapacak. Onlar zaten çeşitli bölgelerde bu tür yatırım araştırmaları yapıyor, farklı bölgelerde edindikleri tecrübeleri buraya aktarmış olacaklar."

Karahocagil, TÜBİTAK'ın yapacağı araştırmanın ardından teşebbüs gücünü artırıcı çalışmaların yapılacağını bildirdi.

- "Yan sektörler geliştirilecek"

Bölgede son dönemde yapılan yatırımların toplam değerine ilişkin bir tespit de yapmak istediklerini anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bölgede sulama sonucu oluşan ciddi bir üretim gücü var, bunun katma değere dönüştürülmesi lazım. Bu çerçevede girişimciliğimizi ve yenilikçiliğimizi artıracak çalışmalar yapacağız. Son yıllarda oldukça fazla organize sanayi bölgeleri oluşturuldu çeşitli yatırımlar yapıldı ve teşvikler verildi. Biz bölgede son yıllarda yapılan yatırımların son bir tespitini de yapmak istiyoruz. Bölgenin üretim gücü arttı, bunu ihracat rakamlarından anlıyoruz, 600 milyon dolarlardan 6 milyar dolarlara çıktı, daha da fazla artacak. Aslında 6 milyar dolar sadece Gaziantep'in ihracat rakamı, bölgenin ihracatı ise 10 milyar doları buldu ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladık. Tarım ve tekstilde olan gücümüzü diğer sektörlerde de canlandırarak yeni yan sektörler geliştirmek istiyoruz. Bu alanlarda, özellikle gıda ve tekstilde dünya çapında rekabet gücüne sahip olmamız lazım."