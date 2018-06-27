GAPSHOES 27. Uluslararası Ayakkabı Fuarı

GAZİANTEP (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz rasyonel politika setiyle ve çok güçlü mikro ve makro düzeydeki reformla, dönüşümle yeni bir sıçramaya hazır." dedi.

Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES 27. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı'nın açılışında konuştu.

Sektörün Türkiye'nin önemli ve son yıllarda çıkış yakalanan sektörlerinden biri olduğunu belirten Şimşek, bu alandaki üç ana üretim üssünden birinin Gaziantep olduğunu ifade etti. Şimşek, Türkiye'nin her alanda önemli büyüme motorlarından olan "gazi şehrin" bu alanda potansiyelinin büyük, geleceğinin ise parlak olduğunu dile getirdi.

Şimşek, ayakkabı sektörünün küresel ticaret hacminin 142,5 milyar dolar olduğuna, Türkiye'nin ise buradan yüzde 1'e yakın pay aldığına dikkati çekti.

Doğru bir stratejiyle Türkiye'nin bu alanda çok mesafe kat edebileceğini vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"Gaziantep, İstanbul ve İzmir ile birlikte en önemli kümelenme şehrimiz. 2002'de 6,6 milyon dolarlık ihracattan bu sene muhtemelen, rahat bir şekilde 150 milyon dolara gidecek bir sektör. İlk 5 ayda muhtemelen 58 milyon dolar sektörün ihracatı var. Sürekli bir şekilde yükselen trend. Bu sektörde 20 bin firma, 250 bine yakın çalışan var. 30 sektörle de bağlantısı var. Bu nedenle istihdam ve ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir sektör. Son yıllarda Gaziantep, çok güçlü bir yükseliş içinde, bu fuar bu ivmeyi daha da güçlendirecek."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sektörde makineleşmede arzu edilen seviyede olunmadığına, işlerin el yordamıyla yapıldığı birçok firma bulunduğuna dikkati çekti. Şimşek, şöyle devam etti:

"Bizim tabii ki dünyayla rekabet etmemiz lazım. Birim maliyetlerini aşağı çekip, verimliliği artırmamız lazım. Baktığımız zaman en çok ithalatı yapan 5 ülkenin 4'ü Avrupa'da. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya geliyor. Dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye olarak ihracatımız bu büyük pazarlarla örtüşüyor mu? Değil. Tasarım ve makineleşme noktasında, daha iyi teknoloji kullanımı noktasında bizim bir miktar daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim pazarlara baktığımız zaman en büyük pazarımız Irak. Irak pazarı toplam ihracatımızın yüzde 12'sini oluşturuyor. Sonra Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan geliyor. İlk 5'e giren ülkelere daha yoğun bir şekilde konsantre olmamız gerektiği ortada. Sektörel dönüşüm gerekiyorsa biz hükümet olarak yanınızda olacağız. Üretimden, nihai aşamada Turquality yoluyla pazara erişimde yardımcı olacağız. Kat edeceğimiz mesafe çok."

Şimşek, bu alanda Gaziantep'in başarı şansının yüksek olduğunu, çünkü kentte bir ekip ruhu bulunduğunu ve bu şekilde çalışıldığını söyledi.

- "Türkiye 24 Haziran'dan sonra yeni bir döneme girdi"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir döneme girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni bir seçimden çıktık, ülkemiz taze 5 yıllık bir perspektifle yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz rasyonel politika setiyle ve çok güçlü mikro ve makro düzeydeki reformla, dönüşümle yeni bir sıçramaya hazır. Yeni kurulacak hükümet, çok güçlü bir şekilde mikro dönüşümden, her anlamda 4. sanayi devriminin gereklerinin, küresel rekabetin gereklerinin farkında. İnşallah çok güçlü bir uygulamayla da önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini ülkemiz açısından toplarız. Zor bir coğrafya, zor bir dönem ama en kötü geride kalıyor. Terörle mücadelede çok önemli bir başarı var. Suriye, belki sorunlar çözülmüş değil ama eskisi kadar sıcak bir sorun değil. Suriye'de göreceli bir iyileşme var. Irak'ta geçmişe göre çok daha istikrarlı bir ortam söz konusu. Ülkeler komşularıyla büyür ve yükselirler. Bu coğrafyada istikrar, huzur, barış ve refah istiyoruz. Neden? Çünkü bu bizim ve kardeşlerimizin menfaatine."

- İhracatta artış

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarının hayırlı olmasını diledi, yeni hedeflere odaklanılarak Türkiye'nin başarısı için çalışılacağına inandığını söyledi.

177 ülkeye ihracat yapan Gaziantep'in en önemli sektörlerinden birinin de ayakkabı sektörü olduğunu ifade eden Ünverdi, yılda 2 kez düzenlenen bu fuarın atılım içindeki sektörün büyümesine katkı sağladığını vurguladı.

Ünverdi, fuara Suriye'den Çin'e kadar 135 firmadan katılımın olduğunu belirterek, geçen yıl Gaziantep'ten 120 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını, bu yıl ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 63 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kent protokolüyle fuarın açılışını gerçekleştiren Şimşek, daha sonra fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.



