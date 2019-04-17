GAP'ta teknoloji destekli tarım dönemi

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Türkiye'nin teknoloji devi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, ekimden hasada kadar tarımdaki her aşamayı uydu ve sensörler aracılığıyla takip etmeye başladıklarını belirtti.

Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı bölgesel kalkınma projelerinden birisi olduğunu söyledi.

GAP'ın bölge halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Karahocagil, tarımsal üretimde teknolojinin daha fazla kullanılması için de yatırımları hızlandırdıklarını dile getirdi.

Karahocagil, proje kapsamında bölgedeki verimli arazilerin hemen hemen tamamının suyla buluşturulduğunu ifade ederek, GAP'ta verimliliğin sulamayla 15 kata kadar artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bölge çiftçisinin tarımda hassas teknoloji kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirten Karahocagil, bu amaçla da "Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" projesini yürüttüklerini kaydetti.

- "İlk hassas yazılımı ürettik"

Uydudan çekilen görüntüler sayesinde üretim ve rekolte ölçümü yapabildiklerini, bunan yanı sıra bitkinin su ve gübre gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Karahocagil, şöyle devam etti:

"Tarımda, uyduların ve sensörlerin kullanıldığı teknolojilere yoğunlaştık. Hassas tarım konusunda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile ortak proje yürütüyoruz. HAVELSAN ve ASELSAN ile iş birliği yapıyoruz. Biz yeni teknoloji üretmekten ziyade, üretilmiş teknolojileri tarıma yönlendirme taraftarıyız. Bu amaçla da Türkiye'nin teknolojideki dev kurumlarıyla iş birliği yaptık. Birkaç yıldır projemiz devam ediyor. Türkiye'nin ilk hassas yazılımını da TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile ürettik. İnşallah yakında Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da tanıtım programı yapacağız."

Karahocagil, her alanda geliştirilen akıllı teknolojilerin, bölgenin verimli topraklarıyla da buluşturulduğunu belirtti.

"Hassas tarımın" hem üretici hem de tüketici açısından oldukça faydalı olduğunu anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Dünyada teknoloji belki de en fazla tarım alanında gelişecek. Herhalde ilerleyen yıllarda tarım arazilerini iyice akıllı teknolojilere bırakacağız. Onun için biz de bu alandaki yatırımlara bir an önce başlayalım istedik. Türkiye'nin gelecekte mutlaka hassas tarım teknolojisini uygulaması gerekecek. Artık her tarafta akıllı araçlar, telefonlar ve aletler gibi bir çok teknolojik cihaz var. Gelecekte tarımı da akıllı makineler yapacak gibi görünüyor. Biz de şimdiden bunun altyapısını hazırlama ve ayak uydurma için uygulamalı çalışmalara başladık. Bölge tarımda zaten çok verimli, dolayısıyla tarım teknolojilerinin de en iyi şekilde kullanılması gerekiyor. Bunun için hassas tarım projesi çok büyük önem arz ediyor."

- "Verileri yazılım aracılığıyla paylaşacağız"

Karahocagil, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) uygulama istasyonunda şu anda hassas tarım teknolojileriyle üretim gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Akçakale'deki tesislerde hassas tarım uygulaması yapıyoruz. Dikimden hasada hemen hemen her aşamayı uydular ve sensörler aracılığıyla kontrol ediyoruz. Buradan çıkaracağımız verilere göre de bölgede hassas tarımla nasıl üretim yapacağımızı değerlendireceğiz. Elimizde halihazırda hemen çiftçilerimize ulaştıracağımız bir yazılım var. Uydulardan alınmış görüntüleri onlarla paylaşıp nerede, ne eksikliklerimiz var, neler yapılması gerekiyor gibi verileri yazılım aracılığıyla paylaşacağız."