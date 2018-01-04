Gaptarım ve Gapfood fuarları 16 ocakta kapılarını açıyor

GAZİANTEP (AA) - 9. Gaptarım Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 14. Gapfood Gıda Fuarı 16-20 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından eş zamanlı olarak organize edilen fuarlar, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 18 bin metrekare alanda yapılacak.

Geçen yıl yerli ve yabancı 230 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarlar, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bu yıl 250 bin kişi tarafından gezilmesi hedeflenen fuarlara 180 marka ve firma katılacak.

Fuarlarda, tarım makineleri, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda ürünleri gibi ürün grupları sergilenecek.

Fuarlarda başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’dan firma ve markalar yer alacak.

Bölgedeki il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyeleri, belediyelerden ziyaretçilerin beklendiği fuarlarda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.



Gaptarım Fuarı kapsamında "Gaziantep 4. Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması" da yapılacak.















