banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Garanti Bankası 1,3 milyar doları aşan sendikasyon kredisi aldı

- Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: - "Deneyimli ekibimiz, sahip olduğumuz geniş ve güçlü muhabir ağımız sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu iki işlemle, 2018'in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanmasını sağladık"

Garanti Bankası 1,3 milyar doları aşan sendikasyon kredisi aldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yurt dışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladı.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, banka, borçlanma programı çerçevesinde yurt dışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladı.

İki ayrı finansman sözleşmesi çerçevesinde, dört farklı dilimde sağlanan fonlama 367 gün, 2 yıl 1 gün ve 7 yıl vadelerden oluştu. Garanti'nin sağladığı bu finansman, yurt dışı piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan güveninin yanı sıra uzun vadeli yatırımlarının da devam ettiğini bir kez daha teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, yenilenen sendikasyon kredisine ilişkin şunları kaydetti:

"Deneyimli ekibimiz, sahip olduğumuz geniş ve güçlü muhabir ağımız sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu iki işlemle, 2018'in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanmasını sağladık. Bu kapsamda sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yurt dışı piyasaların hem ülkemize hem de bankamıza olan güveninin ne kadar sağlam olduğunu da gösterdik. Diğer yandan, yılın ikinci yarısı gelişmekte olan ülke varlıkları için oldukça zor geçti.

Yılı kapatırken, başarıyla gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisi, cazip fiyat ve uzun vadeyle sağlanan alternatif kaynaklar; Garanti'nin yurt dışı piyasalardan sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülke ekonomisine sağladığımız katkının gururunu yaşarken, elde edilen fonlamayla piyasaya sağladığımız bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıSendikasyon Kredisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1