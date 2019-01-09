Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda işçi dünya saat Bursa
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Garanti Bankası, 2019 beklentilerini açıkladı

- Garanti Bankası Faaliyet Planı'na göre, TL cinsinden kredilerde 2019'da yaklaşık yüzde 5 büyüme beklenirken, takipteki kredilerin yüzde 7'nin altında kalacağı öngörüldü

Garanti Bankası, 2019 beklentilerini açıkladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Faaliyet Planı sunumuna göre, 2019 yılında TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme bekleniyor.

Garanti Bankası, internet sitesinde yayımladığı Faaliyet Planı sunumuyla 2019 beklentilerini açıkladı.

Sunuma göre, TL cinsinden kredilerde yaklaşık yüzde 5 büyüme, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 10 daralma bekleniyor. Takipteki kredilerin yüzde 7'nin, net toplam kredi riski maliyetinin de 300 baz puanın altında kalacağı öngörüldü.

Swap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç net faiz marjının yatay, net ücret ve komisyonlarda yıllık büyümenin yüzde 10-13 bandında seyredeceği belirtildi.

Sunumda, operasyonel giderlerdeki yıllık büyümenin TÜFE'nin altında kalacağı tahmini de yer aldı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Garanti Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1