Garanti Bankası 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi sağladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 310 milyon dolar ve 50 milyon avro tutarında 5 dilimden oluşan, 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi aldı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında sağlanan yeni kaynağa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) da yatırımcı olarak katıldığı bildirildi.

EBRD tarafından sağlanan 60 milyon dolar tutarındaki kredinin 55 milyon dolarının "Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı" kapsamında kadın girişimcilere kullandırılacağının belirtildiği açıklamada, 5 milyon doların ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kredilerin finansmanına ayrılacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uluslararası piyasalardan sağlanan fonlama, finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına katkıda bulunacak. Bankanın seküritizasyon işlemlerindeki yetkinliğini bir kere daha kanıtlayan anlaşma, küresel piyasalarda son dönemdeki dalgalı seyre rağmen, yabancı yatırımcının uzun vadeli Türkiye iştahını teyit etmemizi sağladı.

10 yıldır kadın girişimcilere finansmana erişim, cesaret, eğitim ve yeni pazarlara açılmak konularında destek veren Garanti, yurt dışı piyasalardan sağlanan kredinin önemli bir kısmını kadınlara kullandıracak. Kredinin 5 milyon dolarlık kısmı ise Kuzey Kıbrıs’taki kredilerin finansmanına ayrılacak. Anlaşma, Garanti'nin EBRD'nin KKTC'ye kullandıracağı ilk fonlamayı sağlaması açısından da önem taşıyor."