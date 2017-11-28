Garanti Bankası, CDP Su Programı'nın A Listesi'ne girdi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Türkiye'de Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen Karbon Saydamlık Projesi (CDP) platformunu kullanarak su krizine yönelik stratejilerini açıklayan şirketler arasından, CDP Global A Listesi'nde yer alma başarısını gösterdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası, tüm dünyadan toplam 73 şirketin yer aldığı CDP Su Programı Global A listesi'nde yer alan tek finans kuruluşu oldu.

Garanti, aynı zamanda CDP İklim Değişikliği Programı'nda A- alarak Türkiye’deki Liderlik ödülüne layık görüldü.

CDP Programları kapsamında dünya çapında 6.000 civarında şirket, iklim değişikliği, su kaynakları ve ormansızlaşmaya neden olan ürünlerin faaliyetleriyle etkileşiminin sonuçlarını ve karşı karşıya oldukları riskleri ölçüyor ve yatırımcılara açıklıyor.



CDP Türkiye'nin düzenlediği ve açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin’in yaptığı “CDP Türkiye İklim Konferansı ve Ödül Töreni”nde, Garanti Bankası’na ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'de faaliyete başladığı 2011'den beri, CDP'nin çevre konusunda iş dünyasına yaptığı şeffaflık çağrısına olumlu yanıt verdiklerini, son 6 yıldır açıkladıkları ve denetim aldıkları veri miktarını artırarak, CDP İklim Değişikliği Programı'nda birkaç kere Global A Listesi'nde yer aldıklarını belirtti.

Edin, şunları kaydetti:

"Bu yıl iklim değişikliği programına göre çok daha yeni bir program olan CDP Su Programı'nda da dünya genelinde A Listesine giren tek finans kuruluşu olduk. İklim değişikliği programında ise puanımızı koruyarak A- listesine girdik ve CDP Türkiye Liderleri arasında yer almaya devam ettik. Bu başarılar bizlere Türk iş dünyasının küresel çapta çok önemli başarılara imza attığını ve çevresel duyarlılığının dünya genelinde tanınmaya başladığını gösteriyor. Türkiye’de bu başarıyı gösterebilen şirket sayısını daha da artırmak için, iklim değişikliği ve su programlarını birlikte desteklemek üzere CDP Türkiye'nin ana sponsoru olduk. Savunucusu ve destekçisi olduğumuz programın 2 ayrı başlığında yıllardır ilk sıralarda yer almak bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’den çok daha fazla sayıda şirketle bu listede yer almayı ve başarımızı paylaşmayı diliyoruz."