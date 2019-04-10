SAMSUN (AA) - Garanti Bankasının, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile düzenlediği "Girişimci Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirildi.

Bir oteldeki buluşmada, farklı sektörlerde çalışan kadın girişimciler ile ülke çapında önde gelen kurumların satın almacıları bir araya geldi.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin işlerini bir sonraki adıma taşımaları, işlerinde sınırları aşmaları adına yeni pazar ve müşteri bulmaları için yoğun olarak çalıştıklarını söyledi.

KAGİDER ile "Girişimci Kadın Buluşmaları"nı hayata geçirdiklerine işaret eden Onaran, "Buluşmalara ülke çapından satın almacıları da davet ediyoruz. Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı oluyoruz." dedi.

Girişimci Kadın Buluşmaları ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) modelini Türkiye'de uygulayan ilk banka olduklarının altını çizen Onaran, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için uzun yıllardır, 4 ayaklı bütünsel bir program hayata geçiriyoruz. Finansman ayağı kapsamında eforumuzun belirgin bir kısmını kadın girişimcilerin çeşitli uluslararası kaynaklara ulaşmaları için harcıyoruz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası kaynakları bünyemize katarak kadın girişimcilere yaklaşık 5 milyar lira finansman sağladık. 2012 yılından beri ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürüttüğümüz 'Kadın Girişimci Yönetici Okulu' programında kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılıyoruz. Cesaretlendirme ayağında ise geçtiğimiz yıl 37 bin başvuruya ulaşan 'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması' bulunuyor. Türkiye'de ses getiren bu yarışma sayesinde alanında öncü kadın girişimcilerin başarı hikayelerinin herkesi ama özellikle kendileri gibi girişimci olan kadınların motive olmasında rol oynadık."

Onaran, tüm bunlara ek olarak kadın girişimcilerin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşmaları gerekliliğinin farkında olduklarına dikkati çekerek, "Bu yılki buluşmalarımızın ilk durağı olan Samsun'daki etkinliğimiz de bu amaca başarıyla hizmet ediyor. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi ürün ve hizmetler aracılığıyla heyecanımızı hiç yitirmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar da kadın girişimcilerin sayısının ve sermayesinin artmasının ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Farklı sektörlerinden pek çok kadın girişimciyi ve büyük kurumların satın almacılarını bir araya getiren etkinlik, stant ziyaretlerini takiben "İşinizde Sınırları Aşın" semineri, ardından kadın girişimcilerin karşılıklı görüşmelerini içeren "Hızlandırılmış İş Bağlantıları" ve "Söz Satın Almacılarda" paneli ile devam etti.

Seminerde 2018 yılında Reeder markasıyla Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçilen Sezen Sungur Saral ile yine aynı yılın Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi seçilen Nebyan Doğal'ın kurucusu Nazlı Uyanık Yıldız, başarıya giden yoldaki ilham verici hikayelerini katılımcılarla paylaştı.



