Garanti Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağının 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi.

Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 24-26 Mart 2019 itibarıyla toplam anapara bakiyesi 364 milyon 970 bin 915,17 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 19 milyon 440 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmıştır." denildi.