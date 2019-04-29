Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

Garanti Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağının 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi. Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer...

Garanti Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
banner17

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağının 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi.

Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 24-26 Mart 2019 itibarıyla toplam anapara bakiyesi 364 milyon 970 bin 915,17 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 19 milyon 440 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmıştır." denildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıTahsili Gecikmiş Alacak Satışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5