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Garanti Bankası üst yönetiminde değişiklik

- Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün 15 Ocak 2018 itibarıyla görevinden ayrılacak

Garanti Bankası üst yönetiminde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdür Vekili ve Kurumsal Bankacılık ve Hazine Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün, 15 Ocak 2018 itibarıyla görevinden ayrılacak.

Garanti Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın Genel Müdür Vekili ve Kurumsal Bankacılık ve Hazine Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün'ün 15 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere bankadaki görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Erün'ün ayrılmasıyla birlikte gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben halihazırda Proje Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin'in, Kurumsal Bankacılık, Proje Finansmanı ve Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edeceği bildirildi.


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Ebru Dildar EdinGaranti BankasıGökhan Erün
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