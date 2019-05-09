Garanti Bankası'ndan enflasyona endeksli üç yeni ürün

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, enflasyona endeksli üç yeni ürün geliştirdiğini duyurdu.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre banka, enflasyona karşı Türk lirasının değerini koruyan, tasarruf tabanını genişletmeye katkı sunan enflasyona endeksli üç yeni ürün geliştirdi.

Mayıs ayı itibarıyla müşterilerinin kullanımına sunduğu Enflasyona Endeksli; "Uzun Vadeli Mevduat", "Ara Faiz Ödemeli Mevduat" ve "Faiz Korumalı Mevduat" ürünleri ile enflasyonun üzerinde faiz getirisi taahhüdü veriyor.

Garanti'nin Enflasyon Endeksli Uzun Vadeli Mevduat ürünü, 367-400 gün vade süresinde açılabiliyor ve stopaj oranı uygulanmıyor. Vade sonunda ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en güncel "TÜFE endeksi yıllık değişim oranı ve ürün özelinde belirlenen ek faiz" üzerinden faiz sunuyor.

Minimum 92 gün vade üzerinden açılan Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı Mevduat’ta ise, müşterilere hesap açılış sırasında sabit bir faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda, hesap açılışında belirlenmiş olan “sabit faiz oranı” ile "TÜFE endeksi yıllık değişim oranı ve ürün özelinde belirlenen fark faizi" karşılaştırılıyor, hangi faiz oranı daha yüksekse, yüksek olan faiz oranı uygulanıyor.





Enflasyona Endeksli Ara Faiz Ödemeli Mevduat ürününde de Faiz Korumalı Mevduat ürünündeki gibi faiz uygulanmakta olup, ürün 367-400 gün arası vadelerle açılabiliyor ve müşterilere hesap açılışında belirlenmiş sabit faiz oranı üzerinden aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemlerle faiz geliri alma imkânı sunuyor.





- "3 yeni ürünümüzle, müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Garanti olarak müşterilerin istek ve beklentilerine en uygun ürünleri en doğru zamanda geliştirmenin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

Enflasyon endeksli mevduat ürünlerini geliştirerek ülke ekonomisini destekleyen çalışmalara her geçen gün yenisini eklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Akten, "Müşterilerimiz bu ürünlerimizden birini açtığında, hem enflasyon oranı üzerinde yüksek getiri elde edecek hem de güvenle birikim yapabilecek. Uzun Vadeli, Ara Faiz Ödemeli ve Faiz Korumalı gibi farklı vade ve faiz seçenekleri sunan 3 yeni ürünümüzle, müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.