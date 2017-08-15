Garanti Bankası'ndan sosyal girişimcilere destek

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın ana hissedarı BBVA, faaliyet gösterdiği ülkelerde hayata geçirdiği "BBVA Momentum" programıyla, sosyal girişimlerin işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak.

Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın ana hissedarı BBVA, sosyal girişimlere destek verecek. Online eğitimler, kurum içi mentorlarla sağlanan mentorluk desteği ve networking faaliyetleri ile desteklenen bu programla banka, girişimcilerin işlerini bir sonraki evreye taşımak için gerekli büyüme planını oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal girişimlere ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan "BBVA Momentum" programını bu yıl ilk kez Türkiye'de de hayata geçiren Garanti Bankası, program kapsamında, ana hedefi sosyal fayda yaratmak olan girişimlere, ekonomik açıdan da güçlü, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmeleri için strateji, finans, iletişim, teknoloji ve iş modelleri gibi konularda eğitim veriyor.

Banka, Türkiye'de sadece sosyal girişimleri geliştirme amacındaki ilk ve tek destek programı olan BBVA Momentum'a ilk yılında, "Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması" ve "GarantiPartners" girişim hızlandırma programı havuzunda yer alan ve programa uygun özelliklere sahip 6 sosyal girişimin katılımını sağladı. Online eğitimlerin, programa dahil olan 5 ülkeden girişimcilerin ortak erişim sağladığı bir platform üzerinden gerçekleştirildiği program aralık ayına kadar devam edecek. Programa katılmak için gelecek yıldan itibaren ülkemizdeki tüm sosyal girişimler başvurabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, odağına girişimciliği alan Garanti Bankası'nın Türkiye'deki sosyal girişimlerin, sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

BBVA Momentum programının ilk kez gerçekleştirilen Türkiye ayağına destek vermekten büyük gurur duyduklarını aktaran Onaran, şunları kaydetti:

"Girişimcilere yönelik uzun yıllardır geniş bir yelpazede ve uluslararası boyutta yürüttüğümüz destekleri, ana hissedarımız BBVA'nın çalışmalarıyla da entegre ederek sürdürmeye devam edeceğiz. Girişimcilik uzun bir yolculuk ve bu yolculuğun başlangıcı, kurgusu çok önemli. Bir de bunu özellikle sosyal bir fayda sağlamak için yapıyorsanız, yolunuz çok daha uzun ve zorlu oluyor. Biz bu noktada sosyal girişimlerin yanında olduğumuzu göstermeyi, profesyonel desteklerle sosyal açıdan olduğu kadar ticari açıdan da sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Online eğitimlerin yanında, Garanti bünyesinde oluşturduğumuz uzman mentor ekibimizle, ilk yılımızda 6 çok değerli sosyal girişime destek olmaya çalışacağız. BBVA Momentum ile sosyal girişimciliği destekleyen öncü banka olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu programın önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda sosyal girişimi cesaretlendirmesini umuyoruz."