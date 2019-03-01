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Garanti Bankası'nın yürüttüğü BBVA Momentum'da üç girişim yer aldı

- BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'nın İspanya'da düzenlenen uluslararası kapanış etkinliğinde Türkiye’yi üç girişim temsil etti

Garanti Bankası'nın yürüttüğü BBVA Momentum'da üç girişim yer aldı
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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın yürüttüğü BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'nın Madrid'de düzenlenen uluslararası kapanış etkinliğinde, Türkiye'yi Biryudumkitap, Engelsiz Çeviri ve Tolkido girişimleri temsil etti.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, girişimcilik konusunu stratejik öncelikleri arasına alan ve bugüne kadar bu alanda pek çok çalışmaya imza atan Garanti Bankası'nın Türkiye ayağını yürüttüğü BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’nın uluslararası kapanış etkinliğinde, geçen yıl programı başarıyla tamamlayıp İspanya’ya gitmeye hak kazanan Biryudumkitap, Engelsiz Çeviri ve Tolkido girişimleri yer aldı.

Uluslararası etkinliğe Türkiye ile birlikte, ABD, Meksika ve Kolombiya olmak üzere 4 ülkeden, sürdürülebilir bir iş modeline sahip ve yüksek sosyal etki yaratan toplam 12 girişim katıldı.

Geleneksel iş yapış şekillerini başarıyla uygulayan girişimcilerden dijital dönüşümün gücünden faydalanarak örnek modeller yaratan girişimcilere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren katılımcılar, BBVA Open Space ve BBVA City’yi ziyaret etti.

Etkinlikte, sosyal girişimciler birbirlerini tanıma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Etkinliğe katılan sosyal girişimciler, dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan IE Business School eğitmenleri ve BBVA uzmanları tarafından da işlerini geliştirmek için katkı sağlayacak eğitimler aldı.

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BBVA MomentumGaranti Bankası
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