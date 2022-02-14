Garanti BBVA 2022 girişimcilerini bekliyor

Yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlayan Garanti BBVA Partners, 2022’de de farklı sektörlerden girişimcilerin sürdürülebilir büyümesine ve iş stratejileri geliştirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Girişimcilik ekosisteminde asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeli olan tüm girişimler Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’na başvurabiliyor. 14 Şubat tarihinden itibaren https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek başvurular 14 Mart tarihine kadar devam edecek.

Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlere hız kazandırmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50’den fazla girişimciye destek verildi. Programı başarıyla tamamlayan girişimler bugüne kadar 30 milyon TL den fazla yatırım aldı.

İhtiyaçlara göre özelleştirilmiş destekler ve programı tamamlayanlara 50 bin TL nakit katkı

Programa dahil olacak girişimler için; ofis alanı, mentörlük, eğitim, danışmanlık, pazarlama, PR, teknik ve altyapı destekleri, yatırıma hazırlama gibi destekler sunan Garanti BBVA Partners, bu yıl programı tamamlayan tüm girişimlere 50.000 TL nakit katkıda bulunacak. Sağlanan desteklerin özellikle de eğitim ve mentörlük desteklerinin her girişimin bulunduğu aşama ve öncelikli ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesiyse programın en büyük farklarından biri olarak öne çıkıyor. Girişimlerden herhangi bir başvuru ücreti ya da hisse talebi olmayan programda, başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimler sağlanan desteklerden yararlanabilecek.