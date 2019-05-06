"Garanti ile Geleceği Kodla" Niğde'de öğrencilerle buluştu

NİĞDE (AA) - Garanti Bankasının çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni durağı Niğde oldu.

Garanti Bankasından yapılan açıklamaya göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla onlara 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla Projesi" eğitimleri devam ediyor.

Projenin bu yılki beşinci durağı Niğde'de, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri yapıldı.



Garanti Bankasının dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği 'Garanti İle Geleceği Kodla'nın Niğde'deki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme teknoloji yardımıyla farklı çözüm yolları bulmayı keşfetti. Aynı zamanda öğrenciler, bir ürün tasarlamayı ve bunu ekip çalışması ile hayata geçirmeyi deneyimledi. Bunun yanı sıra eğitime katılan çocukların velileri ise "Aile İçi Etkili İletişim" temalı seminere katılarak fayda sağladılar.

2018 yılında kapsamı genişletilerek öğretmen eğitimlerinin de dahil edildiği projede, Niğdeli öğretmenler de sınıflarında proje kapsamındakine benzer uygulamaları hayata geçirebilecek ve eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirebilecek bilgi birikimine sahip oldu.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiği günümüzde, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmaya önem verdiklerini belirtti.

Nitelikli eğitimin, Garanti Bankasının toplumsal değer oluşturma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır önceliklendirdiği ve büyük bir motivasyonla çalıştığı alanların başında geldiğine dikkati çeken Başer, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümü temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, genç nesillerin de dijital okuryazarlık oranını artıracak öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Garanti ile Geleceği Kodla Projemizin 4. yılında da Türkiye’nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını artıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak."