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Garanti, STAR Rafineri'ye Türkiye'den finansman sağlayan tek banka

- Banka, STAR Rafineri'ye sağladığı 450 milyon dolarlık finansman desteğiyle petrol ürünlerinin ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak

Garanti, STAR Rafineri'ye Türkiye'den finansman sağlayan tek banka
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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, SOCAR Türkiye'nin 6,3 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük enerji yatırımını gerçekleştirdiği STAR Rafineri’ye Türkiye’den finansman sağlayan tek banka oldu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olarak dikkati çeken STAR Rafineri'ye sağladığı 450 milyon dolarlık finansman desteğiyle petrol ürünlerinin ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'nin önemli yatırım projelerine finansman sağlamayı öncelik olarak gördüklerini belirterek, STAR Rafineri için SOCAR'a sağladıkları finansmanın, Türkiye'deki en büyük enerji yatırımının hayata geçmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Edin, 2014'te imzaladıkları ve toplam 3,3 milyar dolarlık finansman paketinde yer alan 20'yi aşkın uluslararası finans kuruluşu arasında Türkiye'den finansmana katılan tek banka olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"4 yıla yakın bir kısmı geri ödemesiz olmak üzere 15 yıl vadeyle dönemin koşullarını olabildiğince zorlayarak tesis ettiğimiz ve Türk bankacılık sektöründe eşi pek görülmemiş bir krediyle desteklediğimiz rafineri yatırımının planlandığı gibi devreye girmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Bu projeye verdiğimiz destek sayesinde enerjideki dışa bağımlılığımızın azaltılmasına ve cari açığın düşürülmesine katkıda bulunmayı oldukça önemsiyoruz. Garanti olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanına destek vermeye, yerli ve yabancı yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz."


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