Garanti'den 3 ayda 1 milyar 757,4 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın yılın ilk 3 aylık dönemindeki net karı, 1 milyar 757 milyon 409 bin TL, aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon 867 bin TL oldu.

Garanti Bankası, yılın ilk 3 ayındaki finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal verilerine göre, net kar 1 milyar 757 milyon 409 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon 867 bin TL'ye ulaştı. Şirketin, aktif büyümesindeki temel etken Türk Lirası krediler olarak açıklanırken, özellikle, Kredi Garanti Fonu'nun desteğiyle nakdi canlı krediler ilk üç ayda yüzde 6 büyüdü.

Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon 232 bin TL oldu. Garanti'nin fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam ederken, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyle şirketin mevduat tabanı 262 milyar 790 milyon 687 bin TL'ye ulaştı.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,5, öz kaynak karlılığı yüzde 15,6, aktif karlılığı ise yüzde 1,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, 2019 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam edip güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız artarak, ekonomiye verdiğimiz destek 323 milyar TL'yi aştı. TL kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2019 yılının ilk üç ayında TL işletme kredilerimizi yüzde 13 büyüttük. Fonlama tarafında ise finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek vadesini uzattık. Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin ettik. Böylece sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi de teyit ettik."

Uluslararası alanda Garanti'nin başarılarının ödüllendirilmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Erbil, dünyanın önde gelen dergilerinden Euromoney'nin araştırması sonucunda "En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün Türkiye'deki sahibi olduklarını hatırlattı.

Müşterilerin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini bildiren Erbil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu alanda müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha 'Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz.

Başta insan kaynaklarımız olmak üzere, müşterilerimize ve topluma katkı dahil tüm değer zincirinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızla geçen yılın ardından bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girmeye hak kazanan Türkiye'den tek şirket olduk. Yurt içi ve global piyasalarda çok hızlı hareketlerin olduğu son dönemde böyle başarılara ulaşmak oldukça değerli."





- Toplam mevduatlar yüzde 7 büyürken, pazar payı yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti

Açıklamada yer alan bilgiye göre, söz konusu dönemde bankanın ortalama aktif karlılığı yüzde 1,8, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,6 seviyesine ulaştı.

Krediler ilk üç ayda yüzde 6 büyürken, toplam canlı krediler, TL krediler ve Yabancı Para krediler pazar payları sırasıyla yüzde 10,6, yüzde 11 ve yüzde 10 oldu.

Toplam mevduatlar yüzde 7 büyürken, pazar payı yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti.

Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 29'a ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,5 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 15,5 olarak kayda geçti.

Bankanın donuk alacak oranı yüzde 5,4 olarak açıklandı.











