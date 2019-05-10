Garanti'den Anneler Günü kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri, Anneler Günü için hazırladığı kampanyalarla Garanti Bankası kredi kartı sahiplerine bu yıl da avantajlı fırsatlar sunuyor.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre Garanti Ödeme Sistemleri, Anneler Günü için hazırladığı kampanyalarla Garanti Bankası kredi kartı sahiplerine bu yıl da avantajlı fırsatlar sunuyor. Annesine almak istediği hediyeyi Garanti kredi kartlarıyla ödemeyi tercih eden kart sahipleri ekstra bonus ve uçuş mili kazanıyor.

Anneler Günü Kampanyası kapsamında, 10-12 Mayıs tarihlerinde Bonus’larıyla Garanti POS’larından giyim, kozmetik, restoran ve çiçekçilerde yapılacak toplam 200 TL ve üzeri harcamaya 15 TL bonus hediye edilecek. Bonus sahipleri kampanyaya, BonusFlaş uygulamasından “Hemen Katıl” butonunu tıklayarak katılabiliyor.

Miles&Smiles Garanti American Express sahiplerine ise 10-12 Mayıs tarihleri arasında sağlık-bakım, çiçek ve kuyum alışverişlerinde yapacakları 200 TL ve üzeri ilk harcamaya ekstra 300 mil hediye edilecek.

Shop&Fly kredi kartı sahipleri de 10-12 Mayıs tarihlerinde yapacakları toplamda 250 TL ve üzeri kuyum, çiçek ve sağlık merkezi harcamalarından ekstra 5 bin mil kazanacak.

American Express Card sahipleri de 1-12 Mayıs tarihlerinde yapacakları toplam 1.000 TL ve üzeri giyim, elektronik, kozmetik, aksesuar, çiçek veya kuyum alışverişine 30 bin MR puan kazanacak.