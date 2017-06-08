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Garanti'den bayram kredisi kampanyası

- Garanti Bankası, müşterilerin ramazan bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılayabilmesi amacıyla, avantajlı faiz oranlarıyla geleneksel bayram kredisi kampanyasını başlattı

Garanti'den bayram kredisi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, müşterilerin ramazan bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılayabilmesi amacıyla, avantajlı faiz oranlarıyla geleneksel bayram kredisi kampanyasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamada Garanti müşterileri kampanya kapsamında, yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

İhtiyaç kredisi almak isteyenler Garanti Bankası şubelerinden, 444 0 335 Tam Destek Hattından, Garanti İnternet'ten, Garanti Cep'ten, www.garanti.com.tr adresinden, Garanti Bankası Paramatik'lerinden başvuruda bulunabiliyor. Üstelik müşteriler şubelerden sadece nüfus cüzdanıyla kolayca başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:

"Her bayram öncesi olduğu gibi, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığı, yaz tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte harcamaların yükseldiği bir dönemdeyiz. Garanti olarak, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için, avantajlı şartlarla hazırladığımız ihtiyaç kredisi kampanyamızı, bu bayramda da tekrarlıyoruz.

Müşterilerimizin, 48 aya uzanan vadelerde, bütçelerine en uygun ödeme planını seçerek, Ramazan Bayramı ve yaz tatillerini keyifle geçirmeleri için yanlarındayız. Garanti'nin Bayram Kredisi'ne tüm kanallarımızdan çok kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapanlar, bayrama özel kampanyamızdan hemen yararlanabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıGaranti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten
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