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Garanti'den esnaf ve KOBİ'lere özel bayram kampanyası

- Banka, esnaf ve KOBİ müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla 48 aya varan vadelerle eşit taksitli ticari kredi fırsatı sunuyor

Garanti'den esnaf ve KOBİ'lere özel bayram kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla Kurban Bayramı'na özel 48 aya varan vadelerle eşit taksitli ticari kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan "Bayram Kredisi" kampanyası kapsamında, uygun koşullarda ve uzun vade avantajlarıyla KOBİ'lerin nakit ihtiyacına destek olunması amaçlanıyor.

Garanti'nin kampanyasından yararlanmak isteyen KOBİ şahıs işletmeleri Garanti Bankası şubeleri, Garanti İnternet ve Garanti Cep üzerinden, tüzel firmalar ise Garanti Bankası şubelerinden kredi başvurusunda bulunabilecek.

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, her şartta esnafın ve KOBİ'lerin yanında olmayı, işlerini büyütmeleri için ihtiyaç duydukları her hizmeti, en hızlı ve kolay şekilde kendilerine sunabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.

KOBİ'lere özel oluşturdukları kampanya ile bayram öncesi iş hacmi artan işletmelerin mal alımı için nakit sağlama, artan ödemelerin finansmanına yardımcı olma gibi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını aktaran Onaran, şunları kaydetti:

"Bayram Kredisi ile KOBİ'lerimizin hayatını kolaylaştırırken, borç yüklerini hafifletip finansal ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Esnaf ve KOBİ'lerimiz, nakit ihtiyaçlarını, şubede hiç vakit kaybetmeden Garanti Cep veya Garanti İnternet üzerinden başvurarak uygun faiz ve ödeme planlarıyla kolaylıkla karşılayabilecek. KOBİ'lerin her zaman yanında olarak, başta finans olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuda desteğimizi sürdüreceğiz."

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