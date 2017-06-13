Garanti'ye

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, EMEA Finance Awards 2016 kapsamında, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesinin (CEE) “En İyi Proje Finansmanı Kurumu” ödülüne layık görüldü.

Banka açıklamasına göre, banka, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2016 kapsamında, bir kez daha CEE Bölgesi’nin (Orta ve Doğu Avrupa) "En İyi Proje Finansmanı Kurumu" ödülüne layık görüldü. Garanti Bankası’nın ödülü, Londra’da gerçekleştirilen törende, Proje Finansmanı Birim Müdürü Emre Hatem’e verildi. Garanti’nin finansman sağladığı ve toplam büyüklüğü 6 milyar doları aşan 9 proje de çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak, Türkiye’de devam eden yatırım projelerine destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Finansmanında yer aldıkları 9 projenin de farklı kategorilerde ödül kazandığını belirten Edin, şunları kaydetti:

"Bu ödüllerle, başta enerji ve altyapı olmak üzere Türkiye’nin farklı sektörlerine verdiğimiz destek, EMEA Finance dergisi tarafından bir kez daha teyit edildi. Uluslararası kurumlardan aldığımız ödüller, projelerimizin uluslararası bilinirliğine ve standartlarına vurgu yaptığı için büyük önem taşıyor. Ayrıca ülkemizin ve Türk bankacılık sektörünün tanıtımına katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan projelerin finansmanında aldığımız aktif, öncü ve lider rolle, yatırımcılara sunduğumuz yenilikçi çözümlerle fark yaratıyoruz. Banka olarak proje finansmanı işlemleriyle son üç yılda 8,5 milyar dolar tutarında destek verdik. Önümüzdeki dönemde, başta enerji ve altyapı olmak üzere kritik öneme sahip sektörlere sağlayacağımız finansmanla, Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."