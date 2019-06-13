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"Gastronomi kenti"nin kirazları Rusya ve Avrupa pazarında

- Son yıllarda özellikle gastronomi alanında adından söz ettiren Gaziantep'in yüksek kesimlerindeki kıraç arazilerde yetiştirilen kirazlar, Rusya ve Avrupa pazarına ihraç ediliyor - Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız: - "Bu yıl 500-600 tonluk ihracat hedefliyoruz"

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GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gastronomi kenti Gaziantep'te üretilen kirazlar, Rusya ve Avrupa pazarına satılıyor.

Dünyanın önemli mutfakları arasında yer alan ve bu zenginliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'te yaklaşık 25 yıldır kentin özellikle "Sof Yaylası" olarak adlandırılan ve temiz havasıyla bilinen yüksek kesimlerinde yetiştirilen "Napolyon" cinsi kirazın hasadına başlandı.

Üreticiler, büyük özenle topladıkları kirazları, Şehitkamil Kiraz Üreticileri Birliği aracılığıyla kente gelen ihracatçı firmalara satıyor. Bu kirazlar Rusya ile Norveç, Almanya, İngiltere'nin de aralarında olduğu Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle sanayisiyle ön planda olan Gaziantep'te uzun yıllardır kiraz yetiştiriciliği yaptıklarını söyledi.

Kentte 6 bin 500'ü Şehitkamil bölgesinde olmak üzere toplam 18 bin dönüm alanda kiraz yetiştirildiğini belirten Yıldız, Gaziantep kirazının hem ihracata hem de iç piyasaya verildiğini ifade etti.

- "Yüzde 90'ı susuz yetiştiriliyor"

Yıldız, genellikle "Napolyon", "Dalbastı" ve "Rambert" cinsi kirazları yetiştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Hasat 4 gün önce başladı, ay sonuna kadar da devam edecek. Bu yıl yağışlar yeterli olduğu için ürünümüzün kalitesi de iriliği de çok iyi. Napolyon cinsimiz ihracatlık olanlar. Şu anda 3 ihracatçı firma ürünleri almaya başladı. Bu yıl ihracatlık kirazın kilogramı 8 ile 6,5 lira arasında değişiyor. İç piyasaya gidecek ürünler ise 4,5-2 liradan alınıyor. Bu yıl 500-600 tonluk ihracat hedefliyoruz. Yine 600-700 ton da iç piyasaya ürün vereceğiz. Kirazımızın yüzde 90'ı susuz yetiştiriliyor. Biz diğer iller gibi kiraza su veremiyoruz. Bizim kirazımızı yediğiniz zaman ağızda kütür kütür eder, sulu değil. Onun için de çok dayanıklı ve lezzetli. Kirazımıza talep çok fazla."

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GaziantepIhracatKirazŞehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız
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