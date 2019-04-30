Gastronomi profesyonelleri ve meraklıları Akaret'lerde buluşuyor

İSTANBUL (AA) - GastroAtölye temalı "Gastroweekend @Akaretler" etkinliği yeme-içme tutkunlarını Akaretler’de bir araya getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, GastroAtölye temalı "Gastroweekend @Akaretler" etkinliği, 4-5 Mayıs'ta yeme-içme tutkunlarını Akaretler’de buluşturuyor

Tüm hafta sonu boyunca, ziyaretçiler, mutfak atölyelerinde gastronomi uzmanlarından eğitim alarak, tecrübelerinden faydalanabilir, düzenlenecek seminerlere katılarak ünlü şefler, işletmeciler ve eğitmenlerle keyifli sohbet etme imkanından yararlanabilme imkanına sahip olabilirler.

Geleneksel sofra kültürü ile teknolojinin nasıl kesiştiğinin sorgulanacağı etkinlikte, gastronomi ve tasarım dünyasının fikir liderleri ve önde gelen isimlerinin katılımı ile atölyeler, workshoplar, seminerler ve sergiler düzenlenecek.