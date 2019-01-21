Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Kuveyt Türk Genel Müdür Ufuk Uyan food istanbul İstanbul Moda Konferansı
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

- Türkiye Varlık Fonu yöneticilerine, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ hakkında bilgi verilerek, borsanın hedefleri hakkında sunum yapıldı - GABORAS Genel Müdürü Altun: - "Gayrimenkul sektöründeki dağınıklığın ve değer karmaşasının aşılması ve sektörün endeksleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek 4 trilyon liralık menkul değer piyasası, Türkiye ekonomisini bir üst noktaya taşıyabilir"

Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) hakkında bilgilendirildi.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan GABORAS'ın tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Dernek yöneticileri bu kapsamda Türkiye Varlık Fonu yetkilileri ile bir araya geldi. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez ile bazı fon yetkililerinin katıldığı toplantıda, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse ve GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun hazır bulundu.

Toplantıda Sönmez ve beraberindeki yetkililere, GABORAS'A ilişkin kapsamlı sunum yapılarak, teknolojik ve altyapı olarak gelinen son durum hakkında bilgi verildi. Ayrıca GABORAS ile hedeflenen amaçlardan bahsedildi.

Görüşmede, GABORAS'ın ortaya çıkaracağı iş planları, dijital işlemler, gayrimenkul borsa ürün ve endeksleri, düzenlemeler, teknik çalışmalar, kurumsal iş birlikleri öne çıktı.

Toplantıda, MÜSİAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulan GABORAS'ın, uluslararası MÜSİAD ağı sayesinde, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekme noktasında başat rol üstleneceğinden bahsedildi.

GABORAS'ın borsalaşmaya evrilmesinde devletin desteğinin önemine değinilen toplantıda, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasına bu gözle bakılması gerektiği vurgulandı.



- GABORAS, dünya gayrimenkul piyasasına yeni bir model sunacak


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sönmez, Türkiye'nin, yeni bir felsefe, ekonomik sistem ve gayrimenkul piyasası üretebilecek potansiyele, tarihsel yeteneğe ve sorumluluğa sahip olduğunu bildirdi.

Varlık Fonu'nun asıl hedeflerinden birisinin, "Türkiye'de dünyaya örnek olacak bir finans sistemi kurmak ve onu yönetmek" olduğunu aktaran Sönmez, yerli ve milli teknolojinin ürettiği GABORAS'ın, dünya gayrimenkul piyasasına yeni bir model sunacağını anlattı.

Sönmez, GABORAS'ı heyecan verici, ayakları yere basan bir proje olarak gördüğünü kaydederek, "Bu sistem, alternatif sermaye piyasalarını ve araçlarını geliştiren, borsa ile taşınmaz varlıkları, pay ve türevlerini birleştiren bir yapıdır." değerlendirmesinde bulundu.

GABORAS Genel Müdürü Altun da, yerli ve milli yüksek teknoloji altyapılarıyla artık Türkiye'nin kendi varlıklarını anlık olarak izleyebildiğini, ölçebildiğini ve görüntüleyebildiğini bildirdi.

Gayrimenkul sektöründeki dağınıklığın ve değer karmaşasının aşılmasının yanı sıra sektörün endeksleşme halinde ortaya 4 trilyon liralık menkul değer piyasasının çıkabileceğini aktaran Altun, bu piyasanın Türkiye ekonomisini bir üst noktaya taşıyabileceğine değindi.

Altun, Türkiye azametindeki bir ülkenin hiçbir sorununun analog yöntemlerle çözülemeyeceğini, dijital olmayan hiçbir sistemin bugünün dünyasında sürdürülebilir olamayacağını aktardı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GABORAS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1