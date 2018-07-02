Gayrimenkul, euro ve borsadan fazla kazandırdı Gayrimenkul fiyatlarının İstanbul’da son 10 yılda ortalama yüzde 174 arttığını söyleyen Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran; yatırımcısına yaklaşık yüzde 110 getiri sağlayan borsa ve yüzde 163 değerlenen euro’nun, gayrimenkulden daha az kazandırdığını ifade etti.

Gayrimenkul fiyatlarının İstanbul’da son 10 yılda ortalama yüzde 174 arttığını söyleyen Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran; yatırımcısına yaklaşık yüzde 110 getiri sağlayan borsa ve yüzde 163 değerlenen euro’nun, gayrimenkulden daha az kazandırdığını ifade etti.



Dövizdeki dalgalanmalar ve seçimin yüksek nabzından kaynaklanan durgunluk emlak sektöründe “fırsat dönemi” olarak nitelendiriliyor. Gayrimenkulün her zaman için kazandırdığını dile getiren Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran da yatırım yapmak için en doğru zamanlar olduğunu savunanlar arasında. Son 10 yılda, İstanbul genelinde gayrimenkul fiyatlarının ortalama yüzde 174 arttığını kaydeden Başaran, söz konusu dönemde borsanın yaklaşık yüzde 110'luk ve euro’nun yüzde 163'lük bir değerlenme yaşadığını ve getirisinin gayrimenkulün gerisinde kaldığını açıkladı. Başaran, ilçe bazında bakıldığında gayrimenkulün dolar’a da fark attığını söyleyerek, bazı ilçelerden örnekler verdi.



‘Yatırımcıların güvenli limanı’



Dolar’ın söz konusu dönemde yüzde 226 artış kaydettiğini bildiren Başaran konuşmasına şöyle devam etti: “Gayrimenkulde metrekare fiyatları Kadıköy'de yüzde 291, Beşiktaş'ta yüzde 288, Bakırköy'de yüzde 272, Sarıyer'de yüzde 259, Zeytinburnu'nda yüzde 241 ve Küçükçekmece'de yüzde 224 yükseldi. Ortalamanın üzerinde fiyat artışı yaşanan diğer ilçeler ise yüzde 222 ile Bağcılar, yüzde 212 ile Maltepe, yüzde 204 ile Kartal ve yüzde 180 ile Ümraniye oldu. Ortadaki bu sonuçlar gösteriyor ki, İstanbul her dönem için cazibesini koruyan ve gayrimenkul konusunda yatırımcısını asla hayal kırıklığına uğratmayacak bir şehrimiz. Türkiye genelindeki gayrimenkul fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. Gayrimenkul yatırımı, piyasalardaki dalgalanmalara karşı alternatif arayan yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam edecek."

