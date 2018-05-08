“Gayrimenkul piyasasında bütün çeşmeler açılmış durumda“

İZMİR (AA) - İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, konutta KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e, alım-satım vergilerinin de yüzde 4'ten yüzde 3'e indiğini belirterek, "Sayın Başbakanın konut kampanyası açıklamasıyla gayrimenkul piyasasına can suyundan fazlası verildi. Sektörün hareketlenmesi için bütün çeşmeler açılmış durumda." dedi.

Güleroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda faiz oranlarının ve dövizin yükselmesinin gayrimenkul piyasasını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Bu durumu hükümetin çok iyi gözlemlediğini ifade eden Güleroğlu, "Haliyle piyasalar böyle bir açıklamayı, hamleyi bekliyordu. Bu duruma karşı çok önemli bir hamle yaptılar." diye konuştu.

Açıklamanın ardından yatırım yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde arandığına değinen Güleroğlu, şöyle konuştu:

"Konutta KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Yüzde 4 olan alım-satım vergileri de yüzde 3'e çekildi. Sayın Başbakanın konut kampanyası açıklamasıyla gayrimenkul piyasasına can suyundan fazlası verildi. Sektörün hareketlenmesi için bütün çeşmeler açılmış durumda. Yaklaşık 1 yıldır durağan olan sektör ölü toprağını bu çeşmelerden gelen sularla atmaya başlıyor. Bu söylenen kampanya gerçekleştiğinde gayrimenkul fiyatları yaklaşık yüzde 20 artışa geçer. Ayrıca çok ciddi bir hareketlilik oluşur. Piyasalardaki bu döngü sonucu dövizin de ateşi düşecektir."

Güleroğlu, gayrimenkul sektörünün yaklaşık 350 iş kolunu da besleyen bir sektör olduğuna dikkati çekerek, sektörde yaşanacak olumsuzluğun bunları da etkilediğini belirtti.

Yatırımcıların seçim öncesi biraz ürkek davrandığını dile getiren Güleroğlu, "Fakat böyle bir durum ortaya çıktığında talep oluşacağı için otomatik olarak yatırımcı herkesten önce davranacaktır. Bu açıklamanın detayları tam anlamıyla belli olunca piyasalarda ciddi bir hareketlenme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



