Gayrimenkul sektörü ATO'da buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara zenginleşiyor. Bu, şehirde konut ve iş yeri ihtiyacının sürekli artması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) iş birliğiyle "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı" ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ankara, 5,5 milyon nüfusuyla ülkemizin en kalabalık ikinci kenti. Memur kenti kimliğinden sıyrılmış bir Ankara var. Savunma sanayisinde, sağlıkta Türkiye'nin göz bebeği, medikal alanında ülkedeki en gelişmiş şehirlerden birisi. Ankara zenginleşiyor. Bu, şehirde konut ve iş yeri ihtiyacının sürekli artması anlamına geliyor. Yapılması gereken şey doğru politikalarla sektörü hak ettiği yere getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

- "2023'te kentleşme oranı yüzde 84'e yükselecek"

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin "2023 Vizyonunda Gayrimenkul Sektörü" raporunda yer alan verileri değerlendiren Baran, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Muğla ve Antalya'nın göç almaya devam edeceğini ve 2023'te Türkiye genelinde kentleşme oranının yüzde 84'e yükseleceğini bildirdi. Baran, yapımı devam eden hızlı tren, havalimanı, şehir hastaneleri gibi projeler sayesinde yeni yaşam alanlarının oluştuğuna işaret ederek, bu durumun gayrimenkul sektörünü daha da geliştireceğini vurguladı.

Gayrimenkul sektörünün istihdam ve vergi kaynağı sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğuna ve 60-65 sektörü bir arada tuttuğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yılda yaklaşık 500 bin konutun, 15 yıl içinde de 7 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Bu veriler sektörün çok daha ileri noktalara gidebileceğini söylüyor. Arzu ettiğinizde komite ve meclisteki arkadaşlarımız her derdinizle, her sıkıntınızla ilgili sizlere yardımcı olacaklardır. İşimiz Ankara'ya katkı sağlamak, odamızın şartlarını daha iyi hale getirmek ve tüccarın önünü açacak faaliyetlerde bulunmak."