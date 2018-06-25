Gayrimenkul sektörü seçim sonuçlarını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Seçim sonuçlarının Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirten gayrimenkul sektörünün temsilcileri, belirsizliklerin sona ermesinin ekonomide yaratacağı pozitif etki sayesinde tüm sektörle gibi gayrimenkulde de önemli bir canlanma yaşanacağını ve konut satışlarında rekor kırılacağını görüşünde.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ni değerlendirdiği yazılı açıklamasında sonuçların millete, iş alemine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha güçlü bir destek verdiğini, büyük ve güçlü Türkiye idealini onayladığını kaydeden Elmas, bütün dünyaya da bu mesajın ilan edildiğini bildirdi.

Elmas, milletin yeni yönetim sistemine de güçlü bir destek vererek yapısal değişimin önünü açtığını belirterek, Cumhur İttifakı'na da aynı şekilde çok güçlü destek vererek ittifakın ülkenin geleceğinin tayinindeki rolünü teyit ettiğini aktardı.

Bu seçimin kazananının Türkiye olduğunu vurgulayan Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün itibarıyla seçim beklentisine girmiş piyasalar ve belirsizlikler sona ermiş oldu. Bugünden itibaren bulutların dağıldığı, ekonominin pozitif etkilendiği bir havayı soluyacağız. Bu seçimle birlikte 2023 hedeflerine giden yolda önemli bir viraj geçildi. 2023 hedefleri yolunda yeni sistemle birlikte bürokrasinin azaldığı, ekonomiye pozitif yansımaların olduğu, üretim, ihracat ve işsizliğin iyileştirildiği bir dönemi yaşayacağız. Ekonomi ve maliye politikalarının merkeze alındığı bir dönemi yaşayacağız. Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz. KONUTDER olarak biz de bu yolda elimizi taşın altına koyarak daha güçlü Türkiye için çalışacağız. Oluşan pozitif hava ve dünyaya verilen demokrasi mesajıyla birlikte özellikle yabancıya satışta rekor kıracağız."

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise seçimlere yüksek katılım sağlanmasına değinerek, "Neticeyi ikinci tura bırakmadan istikrar ve huzurla yola devam kararı alındı. Yüksek katılım ve çıkan sonucun mesajları arasında, tüm iş dünyasında olduğu gibi inşaat sektörünün de belirlenen hedeflere daha istikrarlı ve süratli varması gerektiği yer almaktadır." dedi.

Yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışacaklarını dile getiren Durbakayım, bakanlıklar ve STK'lar ile ortak çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Durbakayım, "İnşaat sektörü olarak yeni dönemde hükümetten beklentilerimiz; bürokrasinin azalması, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması, dövize bağlı olmayan yerli üretimin daha fazla kullanılmasının teşviki, kredi faiz oranlarının makul düzeylerde gerilemesi, alım satım vergilerinin toplamda yüzde 1'e inmesi, KDV teşviklerinin kalıcı hale gelmesi şeklinde sıralanabilir." diye konuştu.





- "Karamsarlık kalktı, her şey çok güzel olacak"





Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de sonuçların beklentilerine paralel olarak gerçekleştiğini belirterek, şu dönemde aksi bir durumun zor olacağını söyledi.

Türk halkının istikrara devam dediğini dile getiren Demir, seçime katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu, vatandaşların sandığa giderek milli iradenin mecliste temsil edilmesini sağladığını aktardı.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyla artık piyasaların canlanacağını kaydederek, "Türkiye'nin önü açık. Artık Türkiye'yi kimse tutamaz, bize kimse köstek olamaz. Artık 2023 ve sonraki hedefler bizim için çok daha anlamlı. Piyasadaki durgunluk bir an önce bitecek ve hareketlilik sağlanacaktır. OHAL'in de kalkmasıyla Avrupa'dan ve Körfez'den, Orta Doğu'dan yatırımcı akışı devam artarak devam edecektir." diye konuştu.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise seçimlerin büyük bir olgunlukla tamamlandığını belirterek, katılımın çok yüksek olmasından bahsetti.

"Yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber daha hızlı hareket edileceğini ve bürokratik açıdan yaşanan bazı problemlerin aşılacağını düşünüyorum." diyen Kabadayı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Siyasi istikrar ve uygulanan ekonomik politikalarla ülkemizin, beklentilerin üzerine çıkarak ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyümesi ve AB ülkelerinden daha hızlı bir performans sergilemesi doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesiydi. İstikrarın devam edecek olmasıyla beraber piyasaların rahatlayacağını söyleyebilirim. Gayrimenkul, enerji, tarım, bilişim, gıda, hizmet sektörleri gibi ekonomiye yön veren başlıklarda ciddi atılımlar yapılacağını düşünüyorum."

Kuzu Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu da seçimlerle birlikte ülkede adeta "demokrasi şöleni" yaşandığını belirterek, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 yıldır girdiği 14 sandık yarışından büyük bir zaferle çıktığını, Türkiye üzerine oynanan kirli oyunlara rağmen halkın bir kez daha "istikrar" dediğini söyledi.

Bugünden itibaren piyasalar üzerindeki belirsizliğin de ortadan kalktığını dile getiren Kuzu, "Seçimlerin ardından 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Kanal İstanbul, yerli otomobil, 3. havalimanı gibi mega projelerin yapımına hız kesilmeden devam edilecek ve ülkemiz adını dünyaya çağ atlatan projelerle bir kez daha duyuracaktır. Kuzu Grup olarak yatırımlarımızı yarınlarımıza güvenle sürdürecek ve dünyaya verdiğimiz demokrasi dersiyle 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.









- "İstikrardan yana güçlü bir 'devam' kararı alındı"





Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu ise yeni siyasi sürecin ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacağını belirterek, seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ülke istikrarı için oldukça önemli bir adım olduğunu söyledi.

Nuhoğlu, "Yeni anayasal süreç tam olarak uygulanmaya başlaması belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve ekonomimize pozitif katkı sağlayacaktır." dedi.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da Türkiye'nin seçimlerde geleceğini oyladığını ve istikrardan yana güçlü bir "devam" mesajı verdiğini belirterek, "Dünyanın en büyük 18. ekonomisiyiz. Dinamik ve genç bir nüfusa sahibiz, stratejik ve jeopolitik konumu ile dikkat çeken ülkemiz, isabetli erken seçim kararı ile geleceğe daha güçlü bakma kararı almıştır." diye konuştu.

Önemli bir demokrasi sınavının başarıyla atlatıldığını dile getiren Akbal, artık geleceğe odaklanma vakti olduğunu vurguladı.

Gayrimenkul sektörü olarak bu idrakle hareket edeceklerini ve ülkeyi cazibe merkezi haline getirmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini kaydeden Akbal, 2023 hedefleri için önemli bir eşiğin aşıldığını, ülkenin potansiyeline inandıklarını ve bunu her yerde anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise Türk halkının dünkü seçimle sadece yönetim değişikliğine değil, ülkenin dünyadaki geleceğine de oy verdiğini belirterek, seçimde, başarılı ekonomi politikalarının başrol oynadığı istikrarlı yönetimin kazandığını söyledi.

Bugün, hükümetin dünyada yaşanan olumsuzluklara karşı gösterdiği üstün çabalarla sağladığı ekonomik istikrarın zaferini yaşadıklarını dile getiren Babacan, bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin güven tazelediğini bildirdi.

Babacan, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle çok büyük atılımların gerçekleşeceği bir döneme girdiğini kaydederek, "Seçimlerle birlikte toplumsal ölçekte tazelenen güven ortamı, ekonominin çarklarının her zamankinden daha yüksek bir tempo ve performansla ilerlemesine, toplumsal barış ve refahın zirveye ulaşmasına vesile olacak. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün temsilcileri olarak bizler de ülkemizin çıkarlarını en üst düzeyde gözeterek yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.





- "Sistemin önünü tıkayan unsurlar ortadan kalkacak"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da tarihi bir seçim sürecine şahit olduklarını, kritik ve sonucunu kimsenin kestiremediği bir seçim yaşandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son derece demokratik bir seçim gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez siyasi partiler, ittifak yaparak halkın oyunu istedi. Bu tarihi seçimde ilk turda sonuca ulaşmış olmak son derece sevindirici. Millet, hükümete güvenini bir kez daha ifade etti. Türkiye bundan sonra yoluna hedefleri doğrultusunda devam edecek. Zaman içerisinde vaatlerin yerine getirilmesi ve yoğun bir çalışma temposuyla beraber piyasalar hareketlenecek, sistemin önünü tıkayan unsurlar ortadan kalkacaktır."

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür ise yeni sistemin uygulanmaya başlamasıyla beraber güvenli yatırım ortamının oluşarak yerli ve yabancı yatırımcıyı harekete geçirmesini beklediklerini ifade ederek, "Devam eden projelerin tamamlanması ve yenilerin aksamadan devam etmesi açısından istikrar büyük önem oluşturuyor." dedi.

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da sektör devam eden projelerin tamamlanmasının ve yenilerin aksamadan devam etmesinin istikrarla sağlanacağını kaydederek, Türkiye'nin bu seçim sonrasında Erdoğan'ın mimarı olduğu 2023 ve 2071 hedeflerine daha emin ve sağlam adımlarla yaklaştığını vurguladı.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise ekonominin güçleneceğini ve Türkiye'nin daha çok büyüyeceğini belirterek, bundan sonra yatırımların aksamadan devam etmesini, vaatlerin yerine gelmesini ve güvenli yatırım ortamının oluşmasını beklediklerini söyledi.

Seçimlerden dolayı oluşan belirsizlik ortamının ortadan kalkmasıyla beraber piyasaların hareketlenmeye başlayacağını dile getiren Bahadır, "Özellikle yabancı alıcıların istikrarın sürmesi ve güvenin artmasıyla daha fazla yatırım yapacağını düşünüyoruz." dedi.

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar ise 16 yıldır devam eden sistemin aksamadan devam etmesi ve projelerin sürdürülmesiyle ekonominin ve tüm sektörlerin önünün açılacağını umduklarını kaydederek, "Sonuç olarak bu durgunluk dönemi istikrarın sağlanmasıyla ortadan kalkacak yeni yatırımlarla birlikte inşaat sektörü de her zamanki gibi ekonominin lokomotifi olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.





