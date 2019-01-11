Gayrimenkul sektörü temsilcileri ATO'da buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Hükümetin gayrimenkul alımlarında KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürmesi ve emlak alım satımlarında harçları yüzde 4'ten 3'e indirmesi emlak piyasasını hareketlendirdi." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, gayrimenkul meslek sektörü temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu çatısı altında bulunan ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen emlak odaları başkanlarıyla ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Baran, gayrimenkul sektörünün gündeminde yer alan konu ve sorunların ele alındığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, inşaat ve gayrimenkul sektörünün Ankara'da önemli bir ekonomik büyüklük oluşturduğunu belirtti.

Sektörlerle ilgili komitelerin de gelişmeleri yakından izleyerek çözüm önerileri ürettiğini ifade eden Baran, inşaat sektörünün gayrisafi milli hasıla içindeki payının yüzde 7-8 seviyesinde olduğunu ve etkilediği diğer sektörlerle birlikte payının yüzde 25-30'a yükseldiğini bildirdi.

Baran, geçen yılın 3. çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 5,3 küçüldüğüne dikkati çekerek, "Hükümetin gayrimenkul alımlarında KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürmesi ve emlak alım satımlarında harçları yüzde 4'ten 3'e indirmesi emlak piyasasını hareketlendirdi. Gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin 4. çeyrekte de büyüme olarak açıklanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Gayrimenkul satışları ele alındı

Açıklamaya göre, taşınmaz ticaretinin ele alındığı toplantıda, gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden satılmasına ilişkin düzenleme ve bundan etkilenecek üyeler için yapılabilecek hazırlıklar üzerinde de duruldu. Gayrimenkullerin gerçek değerinden satışına başlandığında, halihazırda tapudaki değerlerin çok düşük ve gerçek değerle aradaki farkın çok büyük olacağına işaret edilerek, ilk satışların vergiden muaf tutulmasının önemi vurgulandı.

Satışların, taşınmazın gerçek değeriyle gerçekleşmesi durumunda tapu harçlarının da çok yüksek tutara ulaşacağı ifade edilen toplantıda, bu durumda tapu harçlarında da indirim yapılmasının gerekli olacağı kaydedildi. Konut satışlarında 31 Mart'a kadar geçerli olan KDV ve harç indiriminin kalıcı hale getirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, gerçek bedelli konut satışlarında değer tespiti konusunda sorumlu emlak danışmanlarının yetkilendirilmesi de ele alındı.