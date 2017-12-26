Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin 2018 beklentileri (2)

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ/UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul sektöründe 2017 yılı teşviklerin yanı sıra yerli ve yabancıya rekor satışlarla sona ererken, sektör temsilcileri gelecek yıl konut kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve kentsel dönüşümün sürmesi durumunda satış trendinin artarak devam edeceğini öngörüyor.

AA muhabirine 2017'yi değerlendiren ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan sektör temsilcileri, özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje tanıtımlarını satış rekorunun arkasındaki itici güç olarak nitelendiriyor.​

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, sektörün zaman zaman yaşanan durgunlukları geride bıraktığını, satış rakamlarının da bunu gösterdiğini belirterek, eylül ayında zirve yapan satış rakamlarının ekim ve kasımda küçük de olsa gerilediğini, bunun normal olduğunu söyledi.

Konut satışlarının gelecek yıl da artan bir ivmeyle devam etmesini beklediklerini dile getiren Özyurt, "Bu artışı hükümetin aldığı tedbirlere ve inşaat sektörüne verdiği desteklere bağlıyoruz." dedi.

Özyurt, gelecek yılın daha satış odaklı olacağını kaydederek, özellikle başlamış projelerin tamamlanacağını ve bu projelerin satışlarının tamamlanması için çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Konut sektöründe hem kira, hem de prim kaynaklı fiyat artışı yaşandığını dile getiren Özyurt, inşaatta ulaşılabilir rakamlarla konut satmanın ancak kardan fedakarlık yaparak gerçekleşebileceğini aktardı.

Özyurt, sektörün talebi olan "Konutbank"a ilişkin, "Konutbank, müteahhidin üzerindeki finans yükünü alacak bir sistemi getirebilir. Örneğin Konutbank kurulsun ve makul seviyede bir faizle tahvil ihraç etsin. Bu tahvil geliri, vatandaşa uzun vadeli ve düşük faizle konut kredisi olarak geri dönsün. Böyle bir bankayla konut sektörünün ihtiyacı olan uzun vadeli kredi sağlanabilir ve finans yükü inşaat üreticilerinin üzerinden kalkmış olur." diye konuştu.

Yabancıya satışlarda güzel bit tablo olduğunu ifade eden Özyurt, yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış yaşandığını, huzur ve istikrarın bozulduğu bölgelerden, Orta Doğu'dan ve Körfez'den türkiye'ye çok ciddi ilgi olduğunu, dövizin artmasının kısa vadeli yatırımlara olumlu etki ettiğini anlattı.

Özyurt, "Yabancı yatırımcı konut alımını artan bir ivmeyle sürdürüyor. Hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin desteğiyle, şirketlerimizin yabancı yatırımcıya yönelik yaptığı çalışmaların neticesinde bu artışın süreceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "2018 için iyimseriz"





Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, inşaatta yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, gayrimenkul sektörünün ekonominin büyümesine etkisinden bahsetti.

Yapılan özel kampanyalar ve müteahhitlerin fedakarlıkları sayesinde yılın başarılı bir şekilde geçtiğini dile getiren Ağaoğlu, kendi şirketlerinin ise 1,5 milyar liralık ciroyla kapattığını, yeni projelere başladıklarını, üretimde hız kesmediklerini anlattı.

Ağaoğlu, "2018'de yeni projelere başlayacağız. Biz ümitliyiz. Çekmeköy'deki projemizin birinci bölümünü bir ayda sattık. 2018 için temkinliyiz ama iyimseriz. 2016'daki toplam satış 1 milyon 340 bin. Bu yıl da 11 ayda 1 milyon 270 bin adede geldik." dedi.

Konut satışında düşük rakam beyanında bulunulduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Kurumsal firmalar burada satış rakamı neyse onu gösteriyor. Ancak diğer adam satış rakamının çok altında gösteriyor. Bu da hem adil rekabeti engelliyor hem de devletin alacağı vergiyi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Ağaoğlu, gayrimenkul sektörünün cazibesini kaybetmeyeceğini belirterek, kentsel dönüşümün yıllarca süreceğini belirterek, zaman zaman alımlar ertelense de özellikle orta ve alt kesimin rahat konut alabilmesi için kredi faiz oranlarının düşük olması gerektiğini vurguladı.

Ali Ağaoğlu, "Konut sektöründe hem adet olarak hem de fiyat olarak balon yok. Arsa payı ve diğer maliyetler çok arttı. Türkiye'de metrekare bazında 2 bin doların üzerinde satılan proje yok denecek kadar az. Yani burada alınacak çok yol var." şeklinde konuştu.

Personel ücreti ve demir, beton gibi inşaat malzemelerinde ciddi artışlar yaşandığını dile getiren Ağaoğlu, bunların henüz ciddi şekilde fiyatlara yansıtılmadığını, bu durumun bir yere kadar sürdürülebilir olduğunu, ilerleyen dönemde fiyatlara zam olarak yansıyabileceğini anlattı.









- "2018'de yeni rekorlar kırılacak"





Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, gayrimenkul sektörünün 2017'de tüm sıkıntılara rağmen çok ciddi zorluklardan geçerek rekorlar kırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl hükümetin aldığı yerinde kararların yanı sıra müteahhitler de elini taşın altına koydu. Gerek karımızdan fedakarlık yaptık, gerek maliyetleri satış fiyatlarına yansıtmadık ama sektörün güçlü bir şekilde ayakta durmasını sağladık. Sektör güçlü olunca ekonomiye de çok ciddi pozitif ivme sağladı. Bu yılı 1 milyon 400 bin konut satışı rakamıyla kapatacağımıza inanıyorum. Yabancı yatırımcının ilgisi de mutluluk verici.

Gelecek yıl da sektör yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. Projelerimize, inşaatlarımıza ara vermeden yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Zaten çok ciddi konut ihtiyacı var vatandaşın. 2018'in hem ekonomimiz hem de sektör için çok iyi olacak. Gelecek yıl 1,4 milyon konut satışını geçer ve yeni rekor kırarız. Hem yerliye hem de yabancıya konut satışında yeni rekorlar bizi bekliyor."





- "Yeni rekor gelecek"





Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, ocak-kasım aylarında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7 daha fazla konut satıldığını belirterek, yıl sonu itibariyle 1,4 milyon adet konut satışı ile bu sene de yeni bir rekor kırılacağını söyledi.

Bu yıl özellikle ipotekli satışların arttığını dile getiren Akbal, burada yıl içinde yapılan seferberlik kampanyalarının etkisi olduğunu bildirdi.

Akbal, gayrimenkul sektörünün GSYH içindeki payına değinerek, sektörün ülke için çok önemli olduğunu, milyonları istihdam ettiğini, yüzlerce sektöre olumlu etki yaptığını aktardı.

"Gayrimenkul sektörü ülkemize destek olmaya 2018'de de devam edecek." diyen Akbal, kendilerinin de çok sayıda proje geliştirdiğini ve bu projelere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Akbal, "2016'da 810 adet konut satışı ile 556 milyon TL ciro elde etmiştik. Bu sene ilk 11 ay itibariyle ise 747 adet konut sattık, 730 milyon TL ciro elde ettik." dedi.









- "İstikrar sürdükçe sektör büyür"





Çalık Gayrimenkul İcra Kurulu Üyesi Gonca Özgül, gayrimenkul sektörünün, büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olmaya devam ettiğini belirterek, konuta ihtiyacın her geçen gün güçlenerek sürdüğünü söyledi.

Üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 11,1'lik büyümeye inşaat sektörünün yüksek katkısı olduğunu dile getiren Özgül, "Rakamlara baktığımızda, Türkiye ekonomisi azim ve kararlılıkla yolunda yürümeye devam ettiğini ve dirliğini kaybetmediğini görüyoruz. Ülkemizdeki istikrar ve dinamik yapı devam ettikçe, sektördeki eğilimin büyüme yolunda olacağına inancımız tam." diye konuştu.



Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, Türkiye'de artık yılda yaklaşık 1,3 milyon konut satıldığını belirterek, OECD'ye üye ülkeler arasında bu rakamla Türkiye olarak Amerika'dan sonra ikinci sırada olduklarını söyledi.

Avrupa'daki ülkelerin epey üzerinde konut satışı olduğunu dile getiren Taş, "Biz de Türkiye’nin bu büyüyen potansiyeline inanarak 2013’te Coldwell Banker olarak Türkiye'ye girmiştik. 4 yılda 150 ofis ve yaklaşık 1500 danışmana ulaştık. Fakat bunu yeterli görmüyoruz. Türkiye ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün geleceğine olan inancımızla, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.









- "Bundan sonra da olumlu olacak"





İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, 2017'de sektör grafiği inişler çıkışlar gösterse de yukarı yönlü genel trendin korunduğunu belirterek, ertelenen taleplerin de alım yönüne geçmesi ile bundan sonraki süreçte de olumlu bir tablo beklendiğini vurguladı.

Sektörün tüm sıkıntılara rağmen hükümetin yerinde aldığı tedbirlerle yara almadan kurtulduğunu dile getiren Çulhalık, konut satışlarının gelecek yıl da artacağını bildirdi.

Çulhalık, "2018 yılının sektörümüz için oldukça olumlu geçmesini bekliyoruz. Bu süreçte firmalar içeriden ve dışarıdan gelen ekonomik ve siyasi dalgalardan bağımsız olarak yatırımlarını sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.

Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, 2017'de sektörün ekonomiye desteğinin devam ettiğini belirterek, "İnşaat sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 büyüme başarısı gösterdi. Yılın son çeyreğinde de hem ekonomi hem de inşaat sektöründe büyüme trendinin sürmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların yenilenmesine yönelik kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü dile getiren Haldız, "Hükümetimizin bu yıl içerisinde aldığı kararlar sektörümüzü olumlu yönde etkiledi. Önce damga vergisi kaldırıldı ardından konut satışlarındaki KDV oranları iyileştirildi. Yine yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sağlanan KDV indirimi sektörü çok olumlu etkiledi." ifadelerini kullandı.

Haldız, konut satışlarında geçen yılki rakamların geride bırakılacağı öngörüsünde bulunarak, "Yıl sonuna doğru hızlanan kampanyaların da etkisiyle yıllık toplam konut satışlarının 1,5 milyonu yakalayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

(Bitti)