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Gayrisafi gelir tespiti yöntemine açıklık getirildi

- Ticaret Bakanlığınca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının üst sınırlarının belirlenmesi sırasındaki tereddütlerin giderilmesi için gayrisafi gelirin tespitinde kullanılan yöntemlere açıklık getirildi

Gayrisafi gelir tespiti yöntemine açıklık getirildi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının üst sınırlarının belirlenmesi sırasında gayrisafi gelire ilişkin tereddütlerin giderilmesi için gayrisafi gelirin tespitinde kullanılan yöntemlere açıklık getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğe göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının üst sınırlarının belirlenmesi sırasında gayrisafi gelirin tespitine ilişkin olarak cezaya muhatap gerçek ve tüzel kişiler, sektör temsilcileri ve kurumlar açısından tereddütlerin giderilmesi amacıyla açıklayıcı bir düzenlemeye gidildi.

Gayrisafi gelirin tespitinde, yıllara sari olarak gelir hesaplarına aktarılması birden fazla yılı kapsayan ön ödemeli konut ve ön ödemeli devre tatil satışlarının sonradan teslimi koşulu nedeniyle bilgi ve belge talep edilen proje kapsamında gerçekleştirilen tüketici işlemleri için tahsil edilen tutarlar da gayrisafi gelirin hesabında dikkate alınacak.

Ortaklıkları oluşturan şirketlere ilişkin olarak ayrı bir ortaklı finansal tablosunun bulunmaması halinde, ortaklıktan elde edilen ve her bir ortağın ayrı ayrı kendi işletmelerinde muhasebeleştirdiği defter kayıtları da gelir tespitinde kullanılacak.

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Ticaret Bakanlığı
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