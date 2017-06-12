Gazeteciler Turkcell'i ödüllendirdi

İŞKODRA (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 71'incisine imza attığı Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde bu yıl, okuma alışkanlıklarına yaptığı katkı dolayısıyla Turkcell'in dergi okuma platformu Dergilik'in jüri özel ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile yaptığı mücadeleyi izlemek üzere İşkodra'ya gelen Terzioğlu, gazeteciler ile bir araya geldi.

Terzioğlu, TGC'nin 71'incisine imza attığı Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde bu yıl, okuma alışkanlıklarına yaptığı katkı dolayısıyla Turkcell'in dergi okuma platformu Dergilik'in jüri özel ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Gazetecilerin yıl içinde imza attığı ve TGC tarafından başarılı bulunan haberlerin ödüllendirildiği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde bu yıl bir ilkin gerçekleştiğini belirten Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çok sağlam bir yer edinen dijital yayıncılık, ülkemizde henüz çok yeni farkındalık sağlayabilmiş durumda. Dergilik olarak bu alana öncülük etmiş olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi çok köklü ve itibarlı bir kuruluşun başarımızı görüp ödüllendirmesi bizim için ayrıca mutluluk ve gurur kaynağı oldu. 300'den fazla yayının istediğiniz an cebinizden ya da tabletinizden ulaşılabilir olmasına imkan veren Dergilik ile Türkiye'de dijital okuma dönüşümünü sağlarken, gazetecilerin telif haklarını koruyan bir uygulamaya imza attık. Hem okuyucunun hem de yayıncının yanında olan uygulamamızda dergi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz."





- "Mayısta 1,9 milyon yayın okundu"





Kaan Terzioğlu, sadece mayıs ayında 1,9 milyon yayının okunduğu Dergilik uygulamasının bir yandan dergilerin tirajını yukarı taşırken, diğer yandan dijital içerik sektörünün gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Terzioğlu, "Dergilik'te dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye pek çok kategoride yayın yer alıyor. Platformda 2017'nin ilk 5 ayında 5 milyondan fazla adet dergi okundu. Kullanıcılar Dergilik’te aylık ortalama 24 dakika geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Uçak ya da metroda çevrim dışıyken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan Dergilik uygulamasının Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yüklendiğini bildiren Terzioğlu, Dergilik'te en çok eğlence, kadın, erkek, iş dünyası ve mizah dergilerinin ilgi gördüğünü, en fazla okunan yayınları ise mizah dergilerinin oluşturduğunu anlattı.





-Tüm operatörler kullanabiliyor





Verilen bilgiye göre, Turkcell'li olup belirli tarifelerde yer alan kullanıcılar, tarifelerine ek ücret ödemeden Dergilik içeriğinde yer alan 300'e yakın dergiyi indirip okuyabilirken, dergi indirmek ve okumak için kullanacakları aylık 5GB mobil internet de yanında kendilerine sunuluyor.

Dergilik uygulaması diğer operatörlerin kullanıcılarına açık bulunuyor. Diğer operatör kullanıcıları aylık 14,99 lira karşılığında Dergilik'e abone olabilirken, ek olarak, abone olmayan ve olmak istemeyen kullanıcılar dergileri tek tek de satın alabiliyor. Uygulamada bulunan 100'e yakın dergi, ücretsiz şekilde operatör ayrımı gözetmeksizin kullanıcılar tarafından indirilip okunabiliyor.

Ücretli dergiler 3,49, 6,99 ve 9,99 lira gibi üç farklı fiyat seviyesinden sunuluyor.