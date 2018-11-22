Gaziantep baklavasının yağı analiz ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Laboratuvar ve Depoculuk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca, Gaziantep’te özellikle baklava ve tatlı imalatında kullanılan sade yağda tağşiş analizi yapmaya başladıklarını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonuna sahip GTB Laboratuvarında, sade yağ tağşiş analizi hizmetinin verilmeye başlandığını, analiz sonuçlarının talepte bulunan imalatçı, tüketici ve üreticilere bir gün gibi kısa bir süre içerisinde iletildiğini belirtti.

Sade yağın Türk Gıda Kodeksi, Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliğinde, süt veya süt ürünlerinden elde edilen su ve yağsız kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az yüzde 99 süt yağı içeriğine sahip ürün olarak tanımlandığını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Bu anlamda sade yağ ticari olarak en pahalı süt ürünüdür. Sade yağın üretiminde ham maddenin sadece süt yağı olması ve maliyetinin yüksekliği, özellikle merdiven altı tabir edilen yerlerde farklı yağların ilavesiyle hileli sade yağ üretimine de sebep olmaktadır. Sade yağda yapılan bu tarz hileli girişimler hem tüketici sağlığını hem de bölgemizdeki süt ürünleri endüstrisini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre sade yağ benzeri süt yağlarına palm yağı, koyun iç yağı, margarin gibi ekonomik değeri düşük yağların hile amaçlı katıldığı tespit edilmektedir. Bu anlamda gastronomi kenti şehrimizde gerek baklava ve tatlı imalatı yapan işletmelerimiz, gerekse de sade yağ üretimi ve ticareti yapan firmalarımız için hileli ürünlerin tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple sade yağ numunelerini laboratuvarımıza gönderen müşterilerimizin, TÜRKAK‘tan akredite bir şekilde sterol kompozisyonu analizini yaparak, ürünlerinde bitkisel yağ tağşişi olup olmadığını aynı gün içerisinde kendilerine bildirmekteyiz."



