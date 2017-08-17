Gaziantep biber üretiminde söz sahibi olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olan, pek çok yemekte kullanılan biberin üretiminde verimin artması ve Gaziantep'in Türkiye biber üretiminde söz sahibi olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de yemeklere lezzet katmak için kullanılan pul ve toz biberin yaklaşık yüzde 28’inin Gaziantep’te üretildiğini belirtti.

Gaziantep'te her yıl değişmekle beraber ortalama 25-30 bin dekar arazide biber ekimi gerçekleştirildiğine değinen Yılmaz, Gaziantep’in Türkiye piyasasında etkin rol oynadığını vurguladı.

Biber ekiminde yaşanan sıkıntıları anlatan Yılmaz, kentte özellikle son 10 yılda aflatoksin probleminin ortadan kaldırılması için kurutma tesisi sayısında ciddi artış sağlandığını, çiftçinin eğitildiğini, ekim metotlarında değişiklikler yapıldığına dikkati çekerek aflatoksinin en önemli nedenlerinden olan toprağa sererek kurutma yönteminin bırakılması noktasında da ciddi mesafeler katedildiğini bildirdi.

Yılmaz, belediye olarak Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi olan bibere tohumdan itibaren sahip çıktıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Biber üretimi yapılan İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde ortalama biber verimi 750 ile bin 250 kilogram/dekar arasında değişiyordu. Biberine çok iyi bakanlar, elinde iyi tohum olanlar 1 buçuk tona yaklaşırken öbürü de 750 kilo ortalaması 1 ton 250 kilo gibi rakamlara geliyordu. Biz öncelikle tohumdan işe başladık. Kahramanmaraş Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ve ıslahçı firmalarla temasa geçmek suretiyle onlardan ıslah edilmiş, hastalıklardan arındırılmış, verimi belli tohumlar temin ettik. Fide firmalarıyla anlaşmak suretiyle bunları fide haline getirdik. Fide haline getirdiğimiz tohumları da çiftçilerimize yüzde 80 desteklemeyle dağıttık. 2015-2016-2017 yıllarında üç kez bunu tekrarladık.Toplamda 8 milyon dolayında fidemizi çiftçilerimize yüzde 80 desteklemeyle dağıttık."

İbrahim Yılmaz, kısa bir süre önce tarla kontrolleri yaptıklarını, biberlerin hasat edilebilecek hale geldiğini tespit ettiklerini dile getirerek "Biz çiftçilerimize 10 Nisan’dan sonra dikim yaptırıyoruz. Tabii böyle olunca bizim hasadımız ağustos ayının içerisine geliyor. Daha önceden çiftçi ancak eylülün başında hasat edebiliyordu. Eylülün başında hasat ettiği için de ikinci kırım yağmura, yaşa kalıyor ve verimi düşüyor. Bizim yaptığımız bu uygulamada en az 3 kırım toplama imkanı varken, çiftçinin yaptığı uygulamada çoğunlukla bir kırım, ikinci kırım yağmura yaşa kalıyor ve verim düşük oluyor." ifadelerini kullandı.

Bir dekara 5 bin bitki verdiklerini kaydeden Yılmaz, çiftçilerin kendi geleneksel metotlarında dekar başına 1-1,5 ton arasında verim alırken, kendi uyguladıkları metotla verimin 2,5-3 tona çıkabildiğini bildirdi.

Yılmaz, biberde yüzde 100 verim artışı sağladıklarına değinerek, "Bu verim artışının yanı sıra aslında çiftçinin bitki beslenmesini öğrenmesi, zirai mücadeleyi öğrenmesiyle biz 1 dekara verimin 5 tona çıkmasını bekliyoruz. Şu anda yaklaşık 3 ton alıyoruz ama önümüzdeki yıllarda hedefimiz dekardan 5 ton verim alabilmek. Böyle olduğu zaman, bir dekardan 5 ton normunu yakalığımız zaman Türkiye biber üretiminin yüzde 50’sini Gaziantep’ten karşılayabilecek hale gelecek. Bu da 'Türkiye’de biberin sözünü Gaziantep söyleyecek' demektir. Bundan sonraki aşamalarda daha çok çiftçiye ulaşarak daha çok fide vermeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, biber noktasında inovatif ürünlerin alanının geliştirilmesi gerektiğini, üniversitelere bu konuda çok iş düştüğünü ifade ederek, dolmalık biber alanında da aynı çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.



