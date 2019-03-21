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Gaziantep-Erbil uçak seferleri başladı

- Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil'e Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşta, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve oda üyesi iş adamları da Irak'a gitti

Gaziantep-Erbil uçak seferleri başladı
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri başladı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil'e Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşta, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve oda üyesi iş adamları da Irak'a gitti.

Anadolu Jet tarafından haftada 3 gün planlanan Gaziantep-Erbil uçak seferleri, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Gaziantep’ten saat 01.40’ta, Erbil’den ise saat 04.00'te yapılacak.

Uçak saferleri sayesinde iki kent ve ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.






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ErbilGaziantepUçak Seferleri
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