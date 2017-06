Gaziantep ihracatta başarı çıtasını arttırıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, her koşulda yılmadan, yorulmadan sürekli üreten, istihdama ve ihracata katkı sunan Gaziantep'in 2016 yılında toplam 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ilk 1000 "İhracatçı Firma-2016" araştırmasında Gaziantep'in 73 firma ile Türkiye genelinde 3. sırada yer aldığını anımsattı.

TİM'in 2015 verilerine göre Gaziantep'in listede yer alan ihracatçı firma sayısını 62'den 73'e çıkardığını belirten Tiryakioğlu, "2015 yılında sıralamada Kocaeli'nin ardından 4. sırada yer alan şehrimiz 2016'da bir basamak daha yükselerek 3'üncülüğe yükselme başarısı gösterdi. İhracat çıtamızın her geçen yıl artmasına katkı sunan, başarılı performanslarıyla sadece şehrimizin değil bölgemizin de gururu olan tüm firmalarımızı canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tiryakioğlu, ihracatta Türkiye'nin lokomotif illerinin başında Gaziantep'in geldiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Her koşulda yılmadan, yorulmadan sürekli üreten, istihdama ve ihracata katkı sunan gazi şehrimiz 2016 yılında toplam 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen senenin ilk çeyreğinde 578 milyon 641 bin dolarlık ihracata imzasını atan şehrimiz bu sene ise yılın aynı döneminde ihracatı yüzde 4,1 artırarak 602 milyon 595 bin dolarlık bir ihracata ulaştı. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren beşinci şehriyiz. Gaziantep, ihracatta başarı çıtasını her geçen yıl daha da arttırıyor. Bu başarıdan dolayı ihracatçılarımızı kutluyorum."