Gaziantep-Irak İş ve Yatırım Forumu'nun ardından

GAZİANTEP (AA) - Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, Gaziantep-Irak İş ve Yatırım Forumu'na ilişkin, "Bizim için buradaki ilişkileri, iki ülke ve iki şehir arasındaki ilişkileri ilerletme açısından, ekonomik ilişkileri güçlendirme ve perçinleme açısından çok büyük bir adımdı." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen forum kapsamında beraberinde bazı iş adamlarıyla 3 günden bu yana Gaziantep'te bulunduğunu anlatan Fehdavi, ülkesine hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'e gelme amaçlarının şehirleşme ve sanayi açısından kentin potansiyelini görmek, bu potansiyelden, bu imkanlardan istifade etmek olduğunu belirterek, "Bu imkanları gördük. Gaziantep bu yükün altından kalkabilir. Bu bizim için buradaki ilişkileri, iki ülke arasındaki ve iki şehir arasındaki ilişkileri ilerletme açısından, ekonomik ilişkileri güçlendirme ve perçinleme açısından çok büyük bir adımdı." diye konuştu.

- Vali Yerlikaya

Vali Ali Yerlikaya da heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gaziantep'in ihracatının yüzde 25'inin Irak'a yapıldığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten Irak'a 2015 yılında bir milyar 865 milyon dolar, 2016'da 1 milyar 666 milyon dolar ve bu yılın ocak-kasım döneminde de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Dolayısıyla Irak bizim için önemli. 3 günden beri burada bulunan heyet, Organize Sanayi Bölgemizde iş adamlarımızla fabrika ziyaretlerinde bir araya geldi. Bizim iş adamlarımız iş yeri ve ürünlerle ilgili tanıtımlar yaptı. Aynı zamanda Irak ile ilgili, başta çifte gümrük konusu olmak üzere önemli konuları da karşılıklı istişare etme fırsatı bulduk."

Toplantının ardından konuk heyet ülkesine döndü.