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Gaziantep kentsel dönüşümle çarpık yapılaşmadan kurtuluyor

- Şahinbey Belediyesince 7 yıl önce hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 10 bin konut inşa edildi - Belediye Başkanı Tahmazoğlu: - "Amacımız hem çarpık yapılaşmayı durdurmak hem de eskiden çarpık yapılaşmış alanları dönüştürerek daha yaşanabilir, depreme dayanıklı evler inşa etmektir"

Gaziantep kentsel dönüşümle çarpık yapılaşmadan kurtuluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in en büyük ilçesi Şahinbey'de 7 yıl önce hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 6 bin 900 bina kamulaştırılarak, depreme dayanıklı 10 bin konut yapıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı 8 yıl önce, ilçenin yüzde 80'inin çarpık yapılaşmaya sahip olduğunu söyledi.

Geçmişte Gaziantep'in binalarının depreme dayanıksız, yollarının dar olduğunu, kentte trafik sorunlarının yaşandığını anlatan Tahmazoğlu, 7 yıl önce kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Tahmazoğlu, proje kapsamında yolları genişlettiklerini, bol bol yeşil alan yaptıklarını, en önemlisi de depreme dayanıklı konutlar inşa ettiklerini vurguladı.

Kentsel dönüşüm projesiyle 6 bin 900 binanın kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdiklerini bildiren Tahmazoğlu, "Buna karşın 10 bin konut inşa ettik. Yıkımlarda tek bir problem yaşamadık. Gerektiğinde vatandaşlarımızın rızasını alarak, onlara daha güzel evler vererek, paralarını nakit vererek binaları inşa ettik." diye konuştu.

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmalarına imkan sağladıklarını vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Dar gelirli vatandaşlara 10 yıl taksitli yaklaşık 5 bin konut verdik, vermeye de devam ediyoruz. Mavikent'in ilk 4 etabını tamamladık, 5. etap çalışmalarımız sürüyor. Şimdi yeni bir alan belirledik, 3 bin konut daha inşa edeceğiz. Amacımız hem çarpık yapılaşmayı durdurmak hem de eskiden çarpık yapılaşmış alanları dönüştürerek daha yaşanabilir, depreme dayanıklı evler inşa etmektir. Bunda da büyük oranda başarılı olduk. İki şeritli yolları 4'e çıkardık. Yine Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı'nı bitirdik. Şahinbey'de dönüşüm hızlı şekilde, vatandaşın memnuniyetiyle devam ediyor."

- "Türkiye'deki en başarılı modeli uyguluyoruz"

Tahmazoğlu, vatandaşın, konutları yıkılanların mağdur olmadığını gördüğünü dile getirerek, "Birçok mahalleden 'Bizim evleri de alın, bizim evleri de yıkın, bize de kentsel dönüşüm uygulayın' diye talepler geliyor. Bu taleplere yetişemiyoruz. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar güzle istikamette olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında bilgi veren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer yerlerde kentsel dönüşümde belediyeler alanın planını değiştiriyor. Ondan sonra müteahhitlere 'Sizler vatandaşla anlaşın. Buraları yıkın, daha sonra binaları yapın' diyor. Şahinbey modelinde ise işin ana unsurunda belediye var. Evleri kendimiz kamulaştırıyoruz. Vatandaşlar doğrudan belediyeyle muhatap. İnsanlar sıkıntı yaşamıyor. Karşısında güçlü, bu işi başarıyla yapmış bir belediye var. Evini boşalttığı an oturacağı daire hazır. Hemen doğrudan gidip oraya taşınıyor. Kirayla uğraşmıyorlar. Bizim modelimiz, Türkiye'deki en başarılı modeldir."

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepŞahinbey Belediyesi
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