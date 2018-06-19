Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 123 - 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg30,0030,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,5056,50 Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg40,0040,00Antep fıstığı (boz iç)Kg123,00160,00Ceviz içi Kg37,0037,00Badem (kavrulmuş-kabuklu)Kg34,21 34,21 Badem içi (tatlı)Kg41,52 44,62 Fındık içi (kavrulmuş)Kg 32,6732,67Kırmızı biber (pul)Kg11,5020,00Dana eti (karkas)Kg27,5027,97 Sığır eti Kg25,1025,50Dana (canlı)Kg 16,5016,50Buğday (kırık)Kg0,880,88Buğday Kg1,011,16