Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 - 171,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,0340,03Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00100,00Antep fıstığı (kavlak)Kg52,0052,00Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00171,54Antep fıstığı (sıra iç)Kg55,0060,00Kuru üzüm (Besni)Kg11,75 15,00Kuru üzüm (siyah)Kg11,0014,50Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Koyun eti (gövde)Kg38,0038,00Dana (canlı)Kg 16,5016,50Buğday (sert)Kg1,081,08Buğday Kg1,001,00