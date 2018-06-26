Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 150,00-160,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg150,00160,18Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,9040,29 Antep fıstığı (kavlak)Kg46,25 46,66 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg110,00110,00Buğday (sert)Kg1,111,11Buğday (organik)Kg1,601,63BuğdayKg1,001,14Ceviz içi (ekstra)Kg51,0051,00Nohut (9 mm) Kg6,006,00Kırmızı mercimek (iç)Kg2,402,40Dana eti (karkas)Kg27,0028,00Kuzu eti (gövde)Kg 34,0040,20Dana eti (karkas)Kg26,25
27,97
Kuyruk yağı Kg24,0025,50