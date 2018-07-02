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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 175 - 180 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 175 - 180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0063,00Antep fıstığı (boz iç)Kg175,00180,00Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg35,0036,50Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00135,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg96,0096,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg60,0060,00 Badem içi (tatlı)Kg41,0045,00Pirinç (baldo)Kg 4,204,20Buğday Kg1,041,18 Buğday (sert)Kg1,141,16Buğday (yumuşak)Kg0,901,05Dana eti (karkas)Kg26,9426,95Nohut (naturel)Kg 2,923,30Nohut (8 mm)Kg5,305,30Kırmızı mercimek (iç)Kg2,852,85
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Antep FıstığıGaziantepGTBTicaret Borsası
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